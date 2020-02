CD&V gaat niet overstag: “Moeten we nog honderd keer zeggen dat Vivaldi voor ons uitgesloten is?”

Bron: Belga 0 CD&V blijft aandringen op een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens, dus met N-VA aan boord. Dat bleek uit verklaringen voor aanvang van het wekelijkse partijbureau. De christendemocraten weerleggen ook het beeld dat zij de schuldige zouden zijn van de geblokkeerde situatie. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten van haar kant wil niet weten van een Vlaams front tegen de PS. "Front vormen is oorlogstaal", tweet ze. "Daar doet Open Vld niet aan mee."

N-VA-voorzitter Bart De Wever roept de andere Vlaamse partijen vandaag op om "niet te plooien voor de oekazes van de PS" en een "Vlaams front" te vormen. "Het kan niet dat een kleine partij als de PS haar wil oplegt. (...) Het is onverantwoord om in een linkse regering te stappen." De Wever voert daarbij vooral de druk op zijn Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open Vld op. Het zou "moeilijk te begrijpen zijn", dat zij "zouden verloochenen wat ze in het Vlaamse regeerakkoord hebben afgesproken", vindt hij.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten is echter niet onder de indruk. "Front vormen is oorlogstaal. Daar doet Open Vld niet aan mee", tweet ze. "Wij kiezen voor samenwerking. Niet tegen de anderen, maar voor een beter België in alliantie samen met MR.”



MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zei eerder op de dag al dat de tijd voor nieuwe verkiezingen wat hem betreft nog niet rijp is. Een formule met zowel PS als N-VA is wel definitief van de baan, zei hij.



PS-voorzitter Paul Magnette gaf vlak voor het weekend de definitieve doodsteek voor een mogelijke paars-gele coalitie. De koning consulteert vanaf maandagmiddag opnieuw de partijvoorzitters.

CD&V: “Moeten we nog honderd keer zeggen dat Vivaldi voor ons uitgesloten is?”

CD&V lijkt het front met N-VA wel te handhaven, zo bleek vanmorgen bij aanvang van het partijbureau. De manier waarop de koninklijke opdracht van Koen Geens vrijdag tot een einde kwam, laat bij CD&V een bittere nasmaak. Ex-minister Etienne Schouppe vond dat PS-voorzitter Paul Magnette - “meneer Njet” - zijn partij als een dweil heeft gebruikt en gelooft dat dit “gevolgen zal hebben”.

Maar wie denkt dat CD&V nu plots overstag zal gaan en voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie zal gaan - dus met socialisten, groenen en liberalen - komt bedrogen uit. “Moeten we nog honderd keer zeggen dat Vivaldi voor ons uitgesloten is?”, stelde voormalig minister Eric Van Rompuy. Ook Kamerfractieleider Servais Verherstraeten benadrukt dat zijn partij een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens blijft voorstaan.

Beide benadrukten dat hun partij haar best heeft gedaan om een akkoord te vinden. Van Rompuy is het dan ook “beu” dat met de beschuldigende vinger naar zijn partij wordt gewezen. “Wij moeten kiezen tussen de partij en het land. Maar moet de PS dat niet doen? Moet Open Vld dat niet doen? Moet N-VA dat niet doen?”, aldus Van Rompuy. “Wij hebben 12 op 150 zetels, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen.”

Verherstraeten vindt overigens dat nieuwe verkiezingen geen oplossing in zicht zullen brengen. “Maar hoe meer politici het woord verkiezingen uitspreken, hoe dichter die komen.”

