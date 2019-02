CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als Vlaams minister TT IVDE ARA HA ADN

06 februari 2019

12u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2 Vlaams fractieleider voor CD&V Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. Dat vernam onze redactie. Schauvliege nam gisteren ontslag na ongelukkige uitspraken over de klimaatmarsen van de voorbije weken.

Van den Heuvel (54) zetelt al sinds 2004 in het Vlaams parlement. Sinds 2012 is hij fractievoorzitter voor CD&V. Hij is ook al sinds 1997 burgemeester van Puurs, vandaag de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.

Schauvliege nam ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nadat ze onder vuur was komen te liggen door een toespraak bij het Algemeen Boerensyndicaat vorig weekend. Daarin had ze de klimaatbetogingen van de voorbije weken bestempeld als een complot tegen haar, iets wat door de Staatsveiligheid zou zijn bevestigd.



Ze verontschuldigde zich voor die "verbale uitschuiver", maar kon naar eigen zeggen niet langer functioneren als klimaatminister, zo maakte ze gisterenavond zelf bekend op een persconferentie.

De partij zou vandaag eerst in het Vlaams parlement overleggen over haar opvolger, maar veranderde op het laatste moment nog van locatie. Ook Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Bothuyne, een provinciegenoot van Schauvliege en lid van de commissie Leefmilieu, werd genoemd als mogelijke opvolger. Bothuyne zit sinds 2009 in het Vlaamse parlement en specialiseerde zich in thema’s als energie, landbouw, natuur en leefmilieu. Mogelijk wordt hij de nieuwe fractieleider.

