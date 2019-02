CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als Vlaams minister TT IVDE ARA HA ADN

06 februari 2019

12u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 20 Vlaams fractieleider voor CD&V Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. Schauvliege nam gisteren ontslag na ongelukkige uitspraken over de klimaatmarsen van de voorbije weken.

Van den Heuvel (54) zetelt al sinds 2004 in het Vlaams parlement en is gespecialiseerd in financiën, begroting, innovatie en werk. Sinds 2012 is hij fractievoorzitter voor CD&V. Hij is ook al sinds 1997 burgemeester van Puurs, vandaag de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Hij zal zijn sjerp nu (tijdelijk) moeten opbergen om Vlaams minister te worden.

“Het is een eer om minister te worden, spijtig genoeg is dat in minder gemakkelijke omstandigheden gebeurd. Ik wil Joke oprecht danken voor het vele werk van de afgelopen jaar”, zei Van den Heuvel bij zijn voorstelling. Hij werd volgens partijvoorzitter Wouter Beke “unaniem” voorgedragen door de fractie om Schauvliege op te volgen.



“Samenwerking is voor mij het sleutelwoord”, kondigde Van den Heuvel aan. “Er is geen landbouwer die niet in inzit met het milieu, er is geen natuurliefhebber die jobs niet belangrijk vindt. Ik wil hen allemaal achter mij hebben en ben ervan overtuigd dat we dat allemaal samen kunnen. Het draagvlak is er en groeit elke week, maar over de weg ernaartoe is de discussie volop bezig. Mijn opdracht is om aan dat draagvlak te werken, samen met iedereen. Er zijn duidelijke en redelijke keuzes nodig, ambitieus, sociaal en betaalbaar.”

Vlaams klimaatplan uitvoeren

Van den Heuvel wil dan ook vooral verder werken aan de uitvoering van het Vlaamse klimaatplan. “Ik zal mij volledig smijten en mijn collega’s van Wonen, Energie en Mobiliteit achter de veren zitten. Dit is een algemeen beleid en moet samen gevoerd worden.”

Hij wil ook stappen zetten in de belangrijke dossiers die nog op tafel liggen, denk maar aan de zonevreemde bossen en de betonstop. “Ook hier reken ik op de collega’s van de andere partijen. Er is maar één antwoord, samen moeten we de uitdaging aangaan. Het was niet mijn ultieme droom om drie maanden voor de verkiezingen nog minister te worden, maar ik heb wel veel goesting om erin te vliegen.”

Van den Heuvel legde om 14 uur de eed af in het Vlaams parlement.

Lijsttrekker

De promotie voor Van den Heuvel is geen al te grote verrassing. Hij krijgt nu nog bijna vier maanden als minister om zijn naamsbekendheid te vergroten voor de verkiezingen van 26 mei. Van den Heuvel zal dan de Vlaamse lijst trekken in de provincie Antwerpen en moet zo opboksen tegen onder andere N-VA-voorzitter Bart De Wever, wat sowieso al geen gemakkelijke opdracht beloofde te worden voor CD&V. Elke minuut extra media-aandacht is dan meegenomen. Van den Heuvel behaalde in 2014 vanop de derde plaats 16.775 stemmen.

Peter Van Rompuy, die sinds 2012 in het parlement zetelt, volgt Van den Heuvel op zijn beurt op als fractieleider. De 38-jarige Van Rompuy is op 26 mei eveneens lijsttrekker, maar dan in zijn thuisprovincie Vlaams-Brabant. Ook komt er door Van den Heuvels promotie een zitje vrij in het parlement, concreet krijgt Maurice Helsen uit Herenthout nog enkele maanden een mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger. Als Schauvliege haar zitje als parlementslid opnieuw opneemt, betekent dat meteen ook dat Jenne De Potter uit het Vlaamse halfrond verdwijnt.

Ontslag

Joke Schauvliege nam gisteren ontslag als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nadat ze onder vuur was komen te liggen door een toespraak bij het Algemeen Boerensyndicaat vorig weekend. Daarin had ze de klimaatbetogingen van de voorbije weken bestempeld als een complot tegen haar, iets wat door de Staatsveiligheid zou zijn bevestigd.



Ze verontschuldigde zich voor die "verbale uitschuiver", maar kon naar eigen zeggen niet langer functioneren als klimaatminister, zo maakte ze gisterenavond zelf bekend op een persconferentie.

