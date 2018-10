CD&V'er pleit voor veralgemening van fietsvergoeding IB

10 oktober 2018

CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh pleit voor een veralgemening van de fietsvergoeding. Volgens hem is de fietsvergoeding hét instrument om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen.

Steeds meer werknemers komen met de fiets naar het werk en daarin is de fietsvergoeding wellicht een belangrijke stimulans. In bedrijven waar een fietsvergoeding wordt ingevoerd, stijgt het aantal fietsers immers met meer dan 20 procent.

"Met CD&V willen we dat aantal verder doen stijgen. Niet alleen is fietsen gezond, beter voor het milieu en duurzaam, het houdt ook werknemers uit de file. Ook werknemers die iets verder van hun werk wonen, kunnen dankzij de elektrische fietsen én speed pedelecs op een duurzame en flexibele manier naar hun werk gaan", aldus Jef Van den Bergh.

Veralgemenisering

Voor de CD&V'er zou de fietsvergoeding veralgemeend moeten worden. "Daarom heeft CD&V een resolutie klaar die aan de sociale partners vraagt een veralgemeende regeling uit te werken", stelt Van den Bergh.

Daarnaast wil hij ook dat het recht op een fietsvergoeding ook automatisch geldt voor snelle elektrische fietsen of speed pedelecs. Nu worden deze tweewielers soms uitgesloten, zowel bij de overheid als in bedrijven.

Verhoogde belastingvrijstelling

Daarnaast vraagt CD&V ook te onderzoeken of het wenselijk is om het fiscaal en van RSZ-bijdragen vrijgestelde bedrag te verhogen. Vandaag is de fietsvergoeding vrijgesteld van belasting en RSZ-bijdragen tot maximaal 0,23 euro per kilometer. Tenslotte is het volgens Jef Van den Bergh aangewezen om naar één bedrag per kilometer voor elke werknemer te evolueren.