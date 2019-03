CD&V’er Hendrik Bogaert wil 'Maandag Nederlandsdag' in Brussel: “Enkel Nederlands spreken” ADN

05 maart 2019

14u58

Bron: Belga 0 CD&V-Kamerlid en lijsttrekker in West-Vlaanderen Hendrik Bogaert wil dat Vlamingen één dag per week enkel Nederlands spreken in Brussel, op maandag bijvoorbeeld. Dat zegt hij aan BRUZZ. Zijn Brusselse partijgenote Bianca Debaets zegt dat "de politiek zich niet met de taal hoeft te moeien".

"Brusselse Vlamingen zijn diegenen die constant toegevingen moeten doen op vlak van taal in het sterk verfranste Brussel", zegt Bogaert aan BRUZZ. Eén dag 'Nederlandsdag' per week is "de ideale manier om Franstaligen te laten zien hoeveel moeite en toegevingen Nederlandstaligen doen om zich dagelijks aan te passen aan de Franstalige, Brusselse context", meent hij.

“Binnen 20 jaar geen woord Nederlands meer”

Bogaert klopt al een tijdje op die nagel. Vorige maand twitterde hij nog dat hij "vorige week in Brussel geen koffie kon krijgen, want niet in het Frans besteld". "Van het één komt het ander, toegeving vandaag en binnen 20 jaar geen woord Nederlands meer", klonk het toen.



De CD&V'er reageerde daarmee op de beslissing van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) om vier burgemeesters van faciliteitengemeenten niet te benoemen omdat ze de taalwetgeving aan hun laars hadden gelapt.

In de Kamer viel hij onlangs op toen hij tijdens een discussie over onterecht geëxecuteerde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en eventuele Belgische excuses daarvoor, de sprong maakte naar het koloniale verleden van ons land en de taalkwestie. Hij had het over een "etnocide" die het "Belgische regime in de 19de eeuw heeft proberen uitvoeren ten aanzien van de Vlaamse Nederlandstalige cultuur in België". Bogaert vroeg toen om een "standpunt van de regering".

Niet veel enthousiasme

Zijn voorstel om één dag Nederlands te spreken in Brussel, kan niet overal op veel enthousiasme rekenen. De woordvoerder van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets, een partijgenote van Bogaert, liet al snel weten dat de taalkeuze in Brussel "volledig privé" is. "De politiek hoeft zich daar niet mee te moeien." De overheid moet daarentegen wel volledig tweetalig zijn.

De Brusselse Open Vld-politica Els Ampe vindt dat Bogaert beter zijn partijgenote en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits om extra plaatsen voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel vraagt.