CD&V'er Dirk De fauw pakt de sjerp in Brugge, Landuyt kondigt pensioen aan SPS

14 oktober 2018

20u13

Bron: Belga 5 In Brugge wordt CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw de nieuwe burgemeester. Hij neemt de sjerp over van sp.a'er Renaat Landuyt. De fauw kondigde op een persconferentie ook meteen een nieuwe coalitie aan. Hij verruimt de huidige coalitie tussen sp.a en CD&V met Open Vld PLUS onder leiding van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

Met bijna alle stemmen geteld, is het duidelijk dat CD&V veruit de grootste partij wordt met 31,8 procent. Lijsttrekker Dirk De fauw kan daarmee de sjerp overnemen van huidig burgemeester Renaat Landuyt. Zijn sp.a zakt naar 19,4 procent van de stemmen, een verlies van ruim 7 procent.

Ondanks dat verlies blijft sp.a wel in het Brugse bestuur. Op zich hebben CD&V en sp.a voldoende zetels om alleen verder te besturen (27 op de 47), maar de nieuwe burgemeester De fauw neemt er de 6 zetels van de Open Vld bij. De Vlaamse liberalen gaan in Brugge van 5 naar 6 zetels.

Volgens De fauw is afgesproken dat CD&V 4 schepenen krijgt, Open Vld PLUS 2 schepenen en sp.a 2 schepenen plus de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Bedoeling is dat de verdere bestuurafspraken in de komende weken verder worden uitgewerkt, aldus De fauw.

“Dit is geen leuk resultaat”, vertelt huidig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). “We zagen het natuurlijk wel wat aankomen, en we hebben ons kunnen voorbereiden. Maar dit is niet leuk. Ik heb altijd gezegd: als ik één stem minder haal, ga ik met pensioen. En dat ga ik ook doen. Ik zal de partij nu coachen om goed in positie te zijn en zal mijn mandaat in het Vlaams parlement ook nog plichtsgetrouw uitvoeren.”