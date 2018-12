CD&V en Open Vld hopen op oplossing rond heisa migratiepact: “Niemand heeft baat bij vervroegde verkiezingen” IVI

03 december 2018

08u25

Bron: Belga 0 CD&V-voorzitter Wouter Beke wil niet dat de federale regering valt door onenigheid over het VN-migratiepact. "Niemand heeft baat bij vervroegde verkiezingen", zegt Beke in het VRT-radioprogramma De Ochtend. "Waar een wil is, is een weg.” Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil dat scenario vermijden.

Slaagt premier Michel erin om de brand binnen zijn regering over het VN-migratiepact te blussen? Als dat de komende uren en dagen niet lukt, is een val van zijn regering niet uitgesloten. Afgelopen weekend raakte bekend dat Michel, na overleg met zijn Europese collega's, een voorstel op tafel zal leggen om uit de impasse te geraken.

Chaos

CD&V-voorzitter Wouter Beke hoopt dat de premier met een "intelligente oplossing" zal komen. De val van de regering wil Beke absoluut vermijden. "Niemand heeft baat bij vervroegde verkiezingen. Dat zou alleen maar drie maanden chaos betekenen tot de volgende verkiezingen. Dat zou gewoon verloren tijd zijn", meent de CD&V-voorzitter. “Ik hoop dat de wil aanwezig is om niet af te breken waar we vier jaar aan gewerkt hebben. De mensen maken zich zorgen over het klimaat en hun inkomen. Werkgevers maken zich zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt", aldus Beke.

Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil vervroegde verkiezingen vermijden. “Daar heeft niemand een boodschap aan. De mensen zijn in oktober al moeten gaan stemmen en moeten in mei opnieuw gaan stemmen. Hoe gek zou het dan niet zijn om nog eens naar vervroegde verkiezingen te gaan?”, zegt Rutten in De Ochtend. Daarom is ze ook tevreden dat N-VA afgelopen weekend heeft laten verstaan dat ze ook niet aanstuurt op de val van de regering. “We hebben goede dingen kunnen doen. Dan zou het jammer zijn als je net voor de meet struikelt.” Rutten gelooft dat premier Michel een oplossing uit de brand kan slepen. Op de steun van Open Vld kan hij alvast rekenen, benadrukt Rutten.

Eerste stap

CD&V blijft het VN-migratiepact steunen. De partij benadrukt onder meer dat de tekst niet bindend is en dat er "geen nieuwe rechten" aan migranten worden toegekend. Als er toch onduidelijkheden en vragen zouden zijn, bijvoorbeeld over het bindende karakter van de tekst, kan ons land net als andere landen een soort verklaring aan de tekst toevoegen, meent Beke.

Net als CD&V, vindt ook Open Vld ook dat ons land zich achter het migratiepact moet scharen. Volgens Rutten is het pact een “eerste stap” in de richting van de noodzakelijke samenwerking op het vlak van migratie. Al is het wel nodig om een verklaring te laten toevoegen aan de tekst, aldus Rutten. “Zo kunnen eventuele misinterpretaties, bijvoorbeeld over gezinshereniging, vermeden worden.”

Begrip

De CD&V-voorzitter begrijpt niet goed waarom N-VA nu plots zo hard op de rem gaat staan over het migratiepact. “Het is opmerkelijk dat je na twee jaar onderhandelen aan de noodrem trekt en het geweer van schouder wil veranderen", klinkt het.

Rutten begrijpt dan weer wel dat N-VA vragen en bezwaren heeft bij de tekst. “Ik heb daar zeker begrip voor. Als dat leeft bij de bevolking, moet je luisteren”, zegt ze.

Volgens Beke zou het “logisch en consequent” zijn als premier Michel volgende week gewoon op het vliegtuig richting Marrakesh stapt. Ook voor Rutten is het moeilijk denkbaar dat Michel volgende week niet zou vertrekken. “Als er een partij is die zegt dat de premier niet mag gaan, dan zet je die toch in zijn blootje”, aldus Rutten