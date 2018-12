CD&V en Open Vld gaan voluit voor oranje-blauw SPS

08 december 2018

22u16 5 Open Vld-vicepremier Alexander De Croo reageert op Twitter op het uiteenvallen van de Zweedse coalitie. “Voorbije jaren goed samengewerkt met N-VA, in het bijzonder met Jan Jambon in de kern. Jammer dat zo moet eindigen”, aldus De Croo. CD&V schaart zich ondertussen vol achter oranje-blauw.

Premier Charles Michel kondigde vanavond aan dat hij morgen naar Marrakech vertrekt in naam van de regering. Nauwelijks een uur daarvoor had N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaard dat zijn ministers de facto uit de regering geduwd worden als de premier naar Marokko vertrekt. Michel “nam er akte van dat de N-VA de Zweedse coalitie verlaat” en bedankte hen voor het geleverde werk. De regering gaat verder als een oranje-blauwe coalitie, met twee staatssecretarissen die worden opgewaardeerd tot minister.

Voor CD&V is dat staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, bevestigt woordvoerder Steffen Van Roosbroeck. “Wij staan achter oranje-blauw”, klinkt het. “De premier gaat morgen naar Marrakech, daarna is dat verhaal achter de rug en kunnen we verder werken.”

Hoe dat laatste precies in zijn werk zal gaan, is nog niet duidelijk. De premier plant na zijn terugkeer consultaties in het parlement. Ook volgens CD&V moet daarover nog “verder overlegd” worden. Eerder op de avond had CD&V-vicepremier Kris Peeters al verklaard dat CD&V achter premier Charles Michel bleef staan.

Ook De Croo blikt vooruit naar de oranje-blauwe minderheidscoalitie zonder N-VA. “Ons land heeft behoefte aan verantwoordelijkheid en aan samenwerking. Dat is waar oranje-blauw voor wil gaan, in België, Europa én internationaal”, zegt De Croo.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liet op Twitter weten dat ze met de N-VA goed heeft kunnen samenwerken, maar dat ze over fundamentele principes geen compromis kunnen sluiten. “Een streng humaan migratiebeleid heeft internationale samenwerking nodig. We moeten andere uitdagingen nu ook aanpakken. Geen tijd verliezen #verderdoen”

CD&V-voorzitter Wouter Beke vatte het filosofisch op en citeerde de Amerikaanse ex-president Abraham Lincoln: “You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today”. Vrij vertaald als “je kan niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door ze vandaag te ontlopen”.

