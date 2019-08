CD&V en Open Vld blazen maandag verzamelen, sp.a niet LH HAA

09 augustus 2019

16u28

Bron: Belga, DM 8 De partijbureaus van CD&V en Open Vld blazen maandag verzamelen. Sp.a heeft niets gepland. Ook N-VA heeft geen partijbureau op de agenda staan. Eerder vandaag raakte bekend dat Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) ook vandaag geen beslissing over zijn toekomstige coalitiepartners zal nemen.

Dat de partijbureaus van CD&V en Open Vld maandag vergaderen, lijkt erop te wijzen dat informateur Bart De Wever kiest voor een Zweedse coalitie. Sp.a houdt geen vergadering. Voorzitter John Crombez kreeg op 31 juli wel een fiat van de raad van voorzitters en secretarissen om over de inhoud te gaan onderhandelen, maar de socialisten hebben sinds vorige week niet meer samengezeten met de informateur.

Tijdens het politiek bestuur zal CD&V moeten beslissen onder welke voorwaarden de partij in een Vlaamse regering stapt. Een koppeling met de federale regeringsvorming, zoals bij Open Vld, is bij CD&V niet aan de orde. “De prioriteit is Vlaanderen”, zei een lid van het bestuur deze week. “Als we ergens een rol denken te kunnen spelen, zal het eerder daar zijn.”



Verschillende CD&V’ers zijn deze week overigens op vakantie vertrokken, en zullen de vergadering van het politiek bestuur dus moeten missen.

Maandag meer nieuws?

Zij die hadden gehoopt dat De Wever nog voor het weekend zou trancheren, zijn eraan voor de moeite. Er wordt vrijdag wel druk heen en weer gebeld, maar een beslissing komt er niet. Ook voor het komende weekend staan er voorlopig geen afspraken op de agenda, al kan daar natuurlijk nog verandering in komen.

Vlaams Belang, Groen en sp.a hebben de informateur intussen al dagenlang niet meer gehoord. In ‘De Ochtend’ op Radio 1 zei Kamerlid Melissa Depraetere van sp.a dat haar partij de afgelopen tien dagen geen overleg meer heeft gehad met De Wever. “We merken dat het stil is aan de overkant”, zei ze. “We hebben onze inhoudelijke insteek op tafel gelegd en gezegd wat er voor ons belangrijk is. Sindsdien wachten wij ook op meer informatie daarover.”

Volgens haar heerst er geen ongeduld in de partij. “We zijn er eigenlijk al vanaf de start van uit gegaan dat wij voor de oppositie kiezen in het Vlaams Parlement. Tot op vandaag is dat niet veranderd.” Opmerkelijk: volgens Depraetere is het “niet onoverkomelijk” om federaal mee te besturen en Vlaams in de oppositie te zitten.