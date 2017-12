CD&V en N-VA opnieuw samen naar de kiezer in Aalter EB

Pieter De Crem is sinds 1995 burgemeester in Aalter. In Aalter trekken de CD&V van titelvoerend burgemeester Pieter De Crem en N-VA opnieuw samen naar de kiezer. In 2012 haalde het kartel er 64,56 procent van de stemmen. "In het verlengde van het politieke en bestuurlijke succes van het kartel tussen CD&V en N-VA, reiken de plaatselijke afdelingen elkaar opnieuw de hand", klinkt het.

Het kartel blikt terug op een "samenwerking in optimale verstandhouding, met groot wederzijds respect." CD&V-kopstuk Pieter De Crem is sinds 1995 burgemeester in Aalter en wordt sinds 2008 vervangen door plaatsvervangend burgemeester Patrick Hoste.

Aalter fuseert in 2018 met Knesselare, waar de lokale lijst Groep 9910 een sterke meerderheid heeft in de gemeenteraad. "De fusie tussen Aalter en Knesselare is het logische, door alle partners gedragen antwoord vanwege CD&V en N-VA", aldus het kartel.

Vandaag heeft het kartel CD&V en N-VA 19 van de 25 zitjes in de Aalsterse gemeenteraad, Open-VLD heeft 1 gemeenteraadslid en Groen 4.