CD&V en N-VA duiken op in meeste voorakkoorden Dieter Dujardin

07 september 2018

17u00 58 Uit een rondvraag bij de regiojournalisten van HLN en VTMNIEUWS is onze redactie 27 voorakkoorden voor de verkiezingen van oktober op het spoor gekomen. CD&V en N-VA duiken daar het vaakst in op.

“In 7 op 10 gemeenten ligt er een voorakkoord klaar.” Dat stelde professor Johan Ackaert (Universiteit Hasselt) vorige maand op basis van onderzoek na voorgaande verkiezingen. Het Laatste Nieuws wou wel eens weten hoe de kaarten liggen voor de komende stembusslag en peilde daarvoor bij zijn netwerk van regioverslaggevers. Op basis van hun bronnen, maakte de krant een inschatting. Alleen waar er meerdere ernstige bronnen het bestaan ervan bevestigden, werd een voorakkoord in aanmerking genomen.

Dat voorakkoorden quasi staatsgeheim zijn, is opnieuw duidelijk geworden. Slechts in 1 gemeente, Tremelo, komen de deelnemers N-VA, CD&V en Groen er openlijk voor uit. Slechts in 1 andere stad, kon een regiojournalist een akkoord inkijken. In alle andere gevallen baseert de krant zich op mondelinge bronnen om te komen tot 27 waarschijnlijke voorakkoorden. Onder andere in Brugge en Kortrijk zijn er voldoende aanwijzingen dat de bestaande coalities verder willen, in Sint-Truiden wordt de coalitie van CD&V en Open Vld uitgebreid met N-VA.

In 74% van die deals is CD&V betrokken. Dat is niet zo gek, gezien de partij vandaag in 215 gemeenten aan het bewind is en dus de lokale marktleider is. Daarna volgen N-VA (67,8%), Open Vld (46,4%), sp.a (35,7%) en Groen (14,8%). In 6 akkoorden is het de bedoeling om N-VA uit te sluiten, 4 akkoorden zijn tegen sp.a gericht en 3 tegen CD&V.