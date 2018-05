CD&V en N-VA bekvechten na overstap Borgerhoutse CD&V-lijsttrekster: "Peeters maakte duidelijk dat coalitie met Groen en sp.a voorkeur had" TT HA

11 mei 2018

12u30

Bron: Belga 121 De onlangs opgestapte CD&V-lijsttrekster in het Antwerpse district Borgerhout, Eva Van Keer, zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op de derde plaats prijken op de districtslijst van N-VA. Dat zegt ze in De Standaard.

De 27-jarige bankmedewerkster en beginnend comédienne had een stap opzij gezet bij CD&V omdat ze naar eigen zeggen vond dat er daar geen plaats was voor haar centrumrechtse sociaal-economische visie en omdat Antwerps lijsttrekker Kris Peeters duidelijk had gemaakt een samenwerking met Groen en sp.a te verkiezen boven een coalitie met N-VA.

Van Keer was vorig najaar door CD&V voorgesteld als een van de jonge politieke talenten die mee voor vernieuwing zouden zorgen binnen de Antwerpse partijafdeling. Vorige maand kwam ze echter terug op dat engagement. Van Keer sloot toen al niet uit dat ze nog zou opduiken bij een andere partij.

Dat wordt nu N-VA. Dat ze daar 'slechts' de derde plaats op de districtslijst voor haar rekening neemt, bewijst volgens Van Keer dat ze niet koos voor "een postje".

CD&V: "Bedenkelijk statement"

De uitspraak dat Peeters een voorkeur voor sp.a en Groen zou hebben uitgesproken, valt echter niet in goede aarde bij Van Keers voormalige partijgenoten. Op Twitter ontstond een bits relletje tussen lokale CD&V'ers en N-VA'ers over Van Keers beweegredenen.

Lokaal CD&V-kandidaat Jan De Volder noemde Van Keers uitspraak een "bedenkelijk statement". "Misschien wil ze haar nieuwe broodheren ter wille zijn", klonk het. Van Keer zelf antwoordde daarop dat ze geen broodheren heeft, "wel gelijkgezinden bij N-VA". "Bent u bekend met dat concept?"

Van Keer haalde daarop een gesprek aan dat Kris Peeters tijdens een ontmoeting met jongeren van de wijk Kiel gehad zou hebben waarbij hij gezegd zou hebben een samenwerking met Groen en sp.a te verkiezen. Ze kreeg ook steun van N-VA-OCMW-voorzitter Fons Duchateau: "Bijzonder onfatsoenlijk hoe CD&V - die zichzelf omschrijft als broodheer - probeert om Eva Van Keer af te schilderen als leugenachtig. Een lijsttrekkersplaats laten schieten, doe je niet zomaar."

Lijkt me toch bedenkelijk statement van mevr Van Keer. Misschien wil ze haar nieuwe broodheren ter wille zijn? Als nieuwkomer bij @cdenvstAd heb ik alvast nooit iets gemerkt van voorkeur voor deze of gene bij @peeters_kris1 https://t.co/Mc5IseKUdG Jan De Volder(@ Volder1) link

Mevr Van Keer heeft geen "broodheren" in de politiek, wel gelijkgezinden bij de N-VA :) Bent u bekend met dat concept?

Mss moet u ook als nieuwkomer dan geen algemeen statement maken, aangezien u er 'als nieuwkomer' niet bij kan zijn geweest... Eva Van Keer(@ evavankeer) link

Hier wordt nochtans het gesprek van Kris Peeters met jongeren van J100 @ KRAS Steunpunt Kiel over 'media, politie, samenleving, werk' herinnerd. Heel duidelijk gezegd: Samenwerking met Sp.a/Groen verkozen boven N-VA. Onverenigbaarheid met N-VA. Geen interne keuken lijkt me... Eva Van Keer(@ evavankeer) link

Bijzonder onfatsoenlijk hoe CD&V -die zichzelf omschrijft als broodheer- probeert om @evavankeer af te schilderen als leugenachtig. Een lijsttrekkersplaats laten schieten, doe je niet zomaar. Mijn volle steun heeft ze. Laat je niet intimideren, Eva. https://t.co/7zGmVFc7Of Fons Duchateau(@ DuchateauFons) link