CD&V eist stevig budget voor palliatieve zorg bij uitbreiding euthanasiewet

24 november 2019

CD&V wil in het parlement praten over de uitbreiding van de euthanasiewet, maar niet zonder een forse uitbreiding van de middelen voor "zorgen tot de laatste dag". "Dat zal een noodzakelijke voorwaarde zijn", verklaarde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vandaag in De Zevende Dag op Eén.

In de Kamer is de voorbije weken een meerderheid gegroeid rond de aanpassing van de abortuswet. Het is de bedoeling abortus volledig uit de Strafwet te halen, abortus toe te laten tot achttien weken na de bevruchting en de bedenktijd in te korten tot 48 uur. Deze week dienden de liberalen dan weer een wetsvoorstel in om euthanasie mogelijk te maken voor mensen met dementie die zich niet in een onomkeerbare coma bevinden.

"Wij hebben dit voorstel neergelegd omdat de vraag leeft", legde Kamerlid Katja Gabriëls (Open Vld) uit. Voor haar is het voorstel het begin van het debat. "We gaan hier niet volgende week over stemmen. We gaan het parlementair traject respecteren", aldus Gabriëls. Al kan het voor haar niet de bedoeling zijn de discussie op de lange baan te schuiven.

Budget voor palliatieve zorgen

"Wij willen over euthanasie en andere dossiers spreken om er een menselijke touch aan te geven, maar het zal niet zijn zonder budget in de sociale zekerheid - en dat zal niet weinig zijn - voor zorgen tot de laatste dag", reageerde haar collega Verherstraeten. De christendemocraat gaf aan dat hij liever het debat over euthanasie had gevoerd voor dat over abortus.

Abortuswet

Dat dossier blijft CD&V duidelijk op de maag liggen. Verherstraeten herinnerde aan de aanpassing aan de wet die de vorige legislatuur plaatsvond na een compromis waarbij ook zijn partij een punt rond sterrenkinderen moest laten vallen - "ik baalde als een stekker". "Wat me stoort is dat er een jaar later, wanneer de inkt nog niet droog is, al een nieuw voorstel op tafel ligt. Wij zijn nog steeds coalitiepartners. U praat met PS, met PVDA en met Ecolo, maar niet met de christendemocraten", laakte Verherstraeten. Hij vindt dat in een periode van lopende zaken sowieso behoedzaam moet worden gewerkt. Dat geldt op budgettair vlak, maar ook rond dergelijke gevoelige thema's, wanneer er ook wordt gesproken over de vorming van een nieuwe regering.

Gabriëls herhaalde het liberale standpunt dat ethische dossiers draaien rond individuele keuzes en thuishoren in het parlement. Ze stelde dat de meerderheid rond de uitbreiding van de abortuswet "zeer ruim" is, al heeft die geen meerderheid langs Vlaamse kant. Een voorbode voor de vorming van een paarsgroene meerderheid mag je er volgens haar niet in zien. "We hebben bij een andere stemming bijvoorbeeld ook al N-VA gevolgd. Wij bekijken elk voorstel op zijn inhoud.”