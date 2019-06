CD&V duidt Sabine de Bethune aan als gecoöpteerd senator SVM

27 juni 2019

21u53

Bron: Belga 1 CD&V heeft beslist om Sabine de Bethune voor te dragen als gecoöpteerd senator. Dat hebben de Vlaamse christendemocraten meegedeeld.

CD&V mag één gecoöpteerd senator afvaardigen in de Senaat. Eerder was al afgesproken binnen de algemene vergadering van de partij dat een eventuele coöptatie naar de Brusselse lijsttrekker voor het federale parlement zou gaan.

De Bethune is vertrouwd met de Senaat. Ze zetelt sinds 1995 in deze parlementaire kamer en werd er in 2011 ook voorzitter. In 2014 werd ze verkozen als Vlaams parlementslid. In die hoedanigheid belandde ze de voorbije vijf jaar opnieuw in de Senaat als deelstaatsenator.