CD&V dient wetsvoorstel in om zorgkundigen beter te beschermen, De Block: “Al geregeld, maandag in het Staatsblad”





Astrid Roelandt

16 maart 2019

00u00 0 Oordruppels toedienen, koorts nemen of drukverbanden leggen. Een zorgkundige, bijvoorbeeld in een rusthuis, mag het strikt genomen niet doen. CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om dat wel toe te laten. "Ze doen dit vandaag al, omdat verpleegkundigen overbevraagd zijn.”

Maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block is not amused over de communicatie van de partij. “Ik heb dit al beslist, maandag verschijnt mijn Koninklijk Besluit daarover in het Staatsblad en is het dus van toepassing.”

Wist u dat de meer dan 127.000 zorgkundigen in ons land wettelijk gezien niet eens een paar oordruppels of een zetpil mogen toedienen? En geen eten mogen geven aan patiënten met slikproblemen? Voor al die zaken moet je in een rusthuis of revalidatiecentrum wachten op een verpleegkundige, maar die zijn overbevraagd en niet altijd in de buurt. En dus nemen zorgkundigen die taken over, vaak op vraag van de verpleging. Alleen: juridisch gezien zijn ze niet beschermd en kunnen ze in de problemen komen. "Wettelijk gezien mogen ouders, mantelzorgers en vrijwilligers meer taken uitvoeren dan een erkende en opgeleide zorgkundige", aldus CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle.

Muylle heeft nu - in overleg met de sector - een wetsvoorstel uitgewerkt dat beter aansluit bij hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ze voegt er taken aan toe, die vandaag toch al van zorgkundigen worden gevraagd. "Denk maar aan het meten van de suikerspiegel, de bloeddruk of de polsslag, een lavement plaatsen of druppels toedienen", aldus Muylle. Ook zullen ze maaltijden mogen toedienen aan patiënten met slikproblemen (mits toelating van de verpleegkundige of logopedist), drukverbanden mogen aanbrengen om bijvoorbeeld spataders te behandelen en vastzittende stukjes stoelgang mogen verwijderen. Dit alles moet wel gebeuren onder toezicht van een verpleegkundige. Muylle vraagt ook bijkomende opleidingsuren voor wie al zorgkundige is "zodat iedereen de taken zeker goed onder de knie heeft".

Sector tevreden

De beroepsvereniging van zorgkundigen, Befezo, reageert tevreden. "We zijn al zeer lang vragende partij", zegt voorzitter Paul Cappelier, die hierover ook al met het kabinet-De Block samenzat. Sterker nog: het voorstel van De Block “dat exact dezelfde zaken bevat” verschijnt maandag als Koninklijk Besluit in het Staatsblad. “CD&V wéét dat dit op de regering is geweest”, aldus De Block. “Dit vind ik niet erg collegiaal. Ik was hier al een tijd mee bezig, ik heb een aantal weken geleden nog in de commissie gezegd dat we dat nog gingen doen en we hebben het gedaan, voilà.”