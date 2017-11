CD&V-burgemeesters roepen Weyts op tot actie tegen sluipverkeer kv

04u17

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts Een tiental burgemeesters zijn het vele sluipverkeer in hun gemeente meer dan beu. Ze wijzen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) met de vinger, schrijft De Morgen vandaag. De krant publiceert een open brief van verschillende CD&V-burgemeesters.

Aanleiding is het filerecord van 445 kilometer van dinsdag, en het incident op de Antwerpse ring met een gelekte lading siliconen, waarbij de Antwerpse ring woensdag volledig dichtslibde. Ook op de binnenwegen stond het verkeer in geen tijd stil.

In een open brief schrijven de burgemeesters dat er dringend nood is aan actie om het sluipverkeer een halt toe te roepen. "Bij ons overheerst een onbehaaglijk gevoel van traagheid", klinkt het. Ze hekelen onder meer het uitblijven van een vrachtroutenetwerk, een plan waarin veilige voorkeursroutes voor vrachtverkeer worden vastgelegd.

Koen Van den Heuvel, burgemeester van Puurs en Vlaams fractieleider voor CD&V, toont begrip voor de noodkreet van zijn collega's. "Elke dag zie ik dat de mobiliteitsknoop ingewikkelder wordt. Het is tijd om moedige beslissingen te nemen." Ook de besturen van Zwijndrecht, Malle, Wemmel, Grimbergen, Merchtem, Vilvoorde en Meise lieten aan De Morgen hun ongenoegen horen.