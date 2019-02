CD&V buigt zich over lot Schauvliege. Beke: "Ze heeft zich geëxcuseerd, dat gebeurt niet vaak in de politiek. We gaan nu verder overleggen binnen de partij” ADN TT

05 februari 2019

15u54

Bron: Radio 1, De Morgen, Belga 6 De Vlaamse CD&V-fractie zat vandaag bijeen na de uitspraken van klimaatminister Joke Schauvliege, die de klimaatmarsen “opgezet spel” en “in scène gezet” had genoemd. Ook voorzitter Wouter Beke was aanwezig. Schauvlieges lot ligt nu in zijn handen, valt te horen bij de partij. “Ze heeft uitleg gegeven aan de fractieleden en we gaan nu alles verder samen bekijken”, reageerde de partijvoorzitter kort na de vergadering. Wellicht wordt in de loop van de dag beslist over het verdere functioneren van de minister. Vanmiddag kwam ze alvast niet naar de geplande commissie Leefmilieu in het parlement.

“We hebben een heel constructieve vergadering gehad”, zei Beke na afloop van de fractievergadering in het Vlaams Parlement. “Minister Schauvliege heeft tekst en uitleg gegeven, ze heeft zich ook geëxcuseerd. Dat is iets wat in de politiek niet vaak gedaan wordt als er een fout gemaakt wordt.”

Topoverleg

“We gaan nu rustig alles samen verder bekijken”, zei Beke alvorens samen met viceminister-president Hilde Crevits en Joke Schauvliege te vertrekken. “Voor mij is het van groot belang dat ze afstand heeft genomen van haar eigen woorden”, klonk het bij Crevits. “Ik heb me laten meeslepen door mijn emotie”, aldus Schauvliege zelf.



Vermoedelijk wordt er nu verder vergaderd op het partijhoofdkwartier, om zich over haar lot te buigen. Verder onthouden de christendemocraten zich voorlopig van officiële commentaar.

Afwezig

De Vlaamse parlementscommissie Leefmilieu, die om 14 uur moest beginnen in aanwezigheid van Schauvliege, werd uitgesteld naar 15.30u en begon uiteindelijk zonder de minister. Na een halfuurtje werd de zitting alweer geschorst omdat er niemand was om de vragen van de parlementsleden te beantwoorden, en uiteindelijk werd bevestigd dat de minister helemaal niet zal komen.

Wat dat wil zeggen voor haar positie, is niet duidelijk. Gevraagd of zijn partij nog een minister van Landbouw en Leefmilieu had, zei CD&V-parlementslid en klimaatspecialist Robrecht Bothuyne: “Ik denk het”. Bothuyne wordt als Oost-Vlaming genoemd als mogelijke opvolger van de minister. Hij heeft evenwel als nadeel dat CD&V een tekort heeft aan vrouwelijke lijsttrekkers. Zelf blijft hij Schauvliege steunen. “Ze is iemand die zich altijd keihard heeft ingezet. Ik blijf haar steunen.”

“Dubbeltje op zijn kant of ze kan aanblijven”

Een partijtopper had na afloop van de vergadering “de indruk dat er begrip was voor de enorme druk waaronder Schauvliege stond”. Er is sprake van honderden mails en sms’en die ze de afgelopen weken heeft gekregen. Het is volgens hem een dubbeltje op zijn kant of de minister kan aanblijven. Een andere aanwezige bevestigde dat Schauvliege al enkele weken erg lijdt onder de reacties die ze krijgt. “Vermoedelijk is ze daardoor eventjes gebroken. Maar dat neemt niet weg dat ze die uitspraak nooit had mogen doen.”

Niet alle CD&V’ers zijn evenwel even mild. “Hoe kom je erbij om zoiets te zeggen?”, viel bij meerdere CD&V-parlementsleden te horen. “Ze had het niet moeten zeggen, dit was geen slip of the tongue”, zei een Kamerlid. De passage over Staatsveiligheid in de speech zou evenwel niet uit het niets komen. De minister zou wel degelijk van iemand info hebben ontvangen, maar de bron of de legitimiteit daarvan is niet bekend.

“Hij is wijs genoeg”

Langs verschillende kanten wordt intussen om Schauvlieges ontslag gevraagd. Of het zover komt, is niet duidelijk. Het is aan Beke om te beslissen, valt te horen. “Hij is wijs genoeg, en hij zal overleg plegen met Hilde Crevits en Kris Peeters.” Haar lijsttrekkersplaats in Oost-Vlaanderen wordt gekoppeld aan haar plaats in de huidige regering.

Bekijk ook: