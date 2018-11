CD&V blijft als één man achter Vanackere staan Astrid Roelandt

05 november 2018

13u32 0 Open Vld en N-VA mogen de druk op CD&V dan wel opvoeren om toch een vrouw af te vaardigen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. Het partijbestuur van CD&V blijft unaniem achter Vanackere staan, bevestigt woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Ook vorige week zei CD&V al dat ze de kandidatuur van Vanackere niet zal intrekken, “omwille van hypocriete tweets van partijen die zelf ook geen vrouw afvaardigden”. De partij vond dat CD&V geen lessen te krijgen had van de andere partijen: met Marianne Thyssen vaardigde ze een vrouwelijke eurocommissaris af en de partij heeft ook 3 vrouwelijke ministers op regionaal niveau.

Op het partijbureau is vanmorgen benadrukt dat het wetsvoorstel van Kamerlid Griet Smaers voor vrouwenquote in het bestuur van financiële instellingen zoals de Nationale Bank en het Rekenhof prioritair behandeld moet worden in het parlement. Eric Van Rompuy, die voorzitter is van de Kamercommissie Financiën, gaat ervoor zorgen dat het snel op de agenda komt. “Dat alle partijen dan maar eens kleur bekennen”, aldus partijwoordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

De benoeming van Vanackere is nog niet definitief. De zegen van de Nationale Bank heeft hij al, maar zijn benoeming moet nog door de minister van Financiën Johan Van Overtveldt bezegeld worden in een Koninklijk Besluit. Daarvoor heeft hij in principe geen goedkeuring nodig van de regering. Maar vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) wil dat de kwestie deze week op de agenda van de ministerraad komt. Van Overtveldt (N-VA) legt de bal in het kamp van de premier. “Maar wat mij betreft is het bespreekbaar." Ook MR-vicepremier Didier Reynders zei in ‘De Ochtend’ dat het “niet gaat” dat er geen enkele vrouw in het directiecomité zou zetelen.