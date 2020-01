CD&V blijft aansturen op federale coalitie met N-VA kg

10 januari 2020

13u42

Bron: Belga 0 CD&V blijft aansturen op een federale regering met de N-VA aan boord. Dat heeft vicepremier Koen Geens vanmorgen verklaard voor de camera's aan de Wetstraat 16. "Het blijft de voorkeur genieten van mijn partij dat er een brede meerderheid is in Vlaanderen die in moeilijke tijden deze coalitie steunt", zei Geens. "Een brede coalitie, liefst diegene die in Vlaanderen de coalitie aanstuurt".

Deze namiddag zitten informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw rond de tafel met N-VA en PS, afzonderlijk weliswaar.

Het is afwachten of er snel duidelijkheid komt over de coalitie waaraan zal worden getimmerd.