CD&V wil fiscale discriminatie tussen co-ouders wegwerken Sven Spoormakers

05u33 5 BELGA Veel ouders die een deel van de tijd zorg dragen voor hun kroost, hebben fiscaal minder rechten dan de andere. Dat komt omdat de kinderen niet bij hen gedomicilieerd zijn. Dat is achterhaald", zegt CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel. CD&V wil de fiscale discriminatie tussen co-ouders in Vlaanderen aanpakken. De belastingvermindering die ouders voor hun kinderen krijgen, gaat nu maar naar één ex-partner. De partij wil dat het voordeel verdeeld wordt onder beiden.

Bij 1 op de 2 echtscheidingen wordt het verblijf van de kinderen geregeld via co-ouderschap. "Maar veel ouders die een deel van de tijd zorg dragen voor hun kroost, hebben fiscaal minder rechten dan de andere. Dat komt omdat de kinderen niet bij hen gedomicilieerd zijn. Dat is achterhaald", zegt CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel.

Een praktijkvoorbeeld: een ex-koppel uit Oostende met drie kinderen van wie eentje gehandicapt is, krijgt nu een vermindering in de onroerende voorheffing van 425 euro. Maar dat belastingvoordeel gaat integraal naar de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is. CD&V wil dat bedrag gelijk verdelen over de twee ex-partners, op voorwaarde dat de kinderen ongeveer evenveel tijd bij beiden wonen. "Ouders kunnen, bij een scheiding met onderlinge toestemming, nog altijd eigen afspraken maken. Ons voorstel regelt alleen de verdeling wanneer ze niet tot een akkoord komen." In Wallonië en Brussel is de fiscale discriminatie al weggewerkt. (SSL)

