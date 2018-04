Catherine De Bolle officieel ereburger van Ninove SI

11 april 2018

11u54

De stad Ninove viert woensdag het ereburgerschap van voormalig politiechef Catherine De Bolle. De Bolle is sinds 1 maart 2012 commissaris-generaal van de Belgische federale politie en was daarvoor sinds 2001 de korpschef van de politiezone Ninove. Binnenkort wordt ze topvrouw bij de Europese politieorganisatie Europol. Ze wordt daarom gehuldigd tot ereburger.

De viering voor De Bolle sluit aan op de eerstesteenlegging van een nieuwe politiekantoor.

De Bolle is geboren in Aalst, maar volgde na haar studies aan de universiteit van Gent een opleiding tot officier bij de Rijkswacht. In 1994 en 2001 was ze actief als jurist bij de Federale politie, en in 2001 werd ze benoemd tot korpschef van Ninove. Ze behaalde de graad van luitenant op 28 maart 1997 en werd hoofdcommissaris op 1 januari 2005.

Op 1 mei wordt De Bolle gepromoveerd tot nieuwe directeur van de Europese politieorganisatie Europol.