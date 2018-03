Catawiki veilt uiterst zeldzame diamant jv

02 maart 2018

16u28

Bron: belga 0 De veilingwebsite Catawiki veilt een "uiterst zeldzame" diamant. Het gaat om een 25.13 karaat diamant met uitzonderlijke zuiverheid en van een grootte die zelden op de markt te zien is. De diamant heeft een geschatte waarde van meer dan 5 miljoen euro. Dat zegt Naomi Howard, diamantenexpert bij Catawiki.

Volgens Howard gaat het om een "zeer zeldzame diamant", onder meer door zijn gewicht van 25.13 karaat en zijn kleur D. "De kleur van een diamant heeft een significant effect op de waarde ervan. De kleur varieert van schaal D tot Z, van kleurloos tot lichtgeel. De kleur D is de hoogste graad en dit geeft aan dat de diamant de mooiste kleur ter wereld heeft", legt Howard uit.

Wat de zuiverheid betreft, kwalificeert Catawiki de diamant als IF. "De zuiverheid of helderheid van een diamant verwijst naar de aanwezigheid van imperfecties of onzuiverheden. Bij deze diamant is er een volledige afwezigheid van onzuiverheid. De combinatie van deze drie factoren, evenals de grootte, maken het tot een zeer speciale en uiterst zeldzame diamant", aldus Howard.

HRD, een erkend laboratorium, heeft de diamant getest en gecertificeerd, net als het GIA-laboratorium, dat de kwaliteit en zeldzaamheid van deze diamant garandeert. De waarde wordt geschat op meer dan 5 miljoen euro.

De veiling loopt tot en met zondag 4 maart.