Catalanen geven Brusselse hotelsector een boost TK

14u10

Bron: Belga 0 Baert Marc De kamers van de Brusselse hotels zijn voor de nacht van 6 december zo goed als allemaal volgeboekt. Dat laat de Brussels Hotels Association (BHA) weten. De betoging van de pro-onafhankelijkheidsorganisaties nu woensdag, waarop 20.000 personen verwacht worden, betekent zo een boost voor de hotelsector.

"We merken inderdaad op dat er voor de komende week heel veel reservaties komen uit Spanja en Catalonië", vertelt Rodolphe Van Weyenbergh, algemeen secretaris van de BHA. "In de nacht van 6 december zijn er quasi geen kamers meer vrij in de Brusselse hotels."

De Catalaanse Nationale Vergadering (ANC) en Òmnium Cultural, de twee pro-onafhankelijkheidsorganisaties die op 7 december de massabetoging organiseren in Brussel, lieten eind oktober al weten dat ze 20.000 Catalanen verwachten. Onder het motto 'Europe: Wake up! Let's stand up for democracy', willen ze hun steun betuigen aan de afgezette Catalaanse regering en aan de acht leden van de Catalaanse regering die sinds eind oktober met beschuldigingen van opstand in een Spaanse gevangenis zitten. Bovendien zijn 6 en 8 december allebei feestdagen in Spanje.

De volksverhuizing werd erg gestructureerd aangepakt, met een speciaal opgerichte website waarop de Catalanen zich konden registreren en alle vervoersmogelijkheden bekijken. "Het is een opsteker voor de hotels en het toerisme in Brussel", stelt Geert Cochez, CEO van visit.brussels.