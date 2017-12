Catalanen gaan liever naar Brugge dan naar Antwerpen TK

Bron: Belga 0 Thinkstock Veel Catalanen maken van de grote betoging die gisteren plaatsvond in Brussel gebruik om een bezoekje te brengen aan Brugge. Dat is te zien aan de bezettingscijfers van de Brugse hotels. Antwerpen voelt dan weer geen verschil.

Met 45.000 waren ze donderdag in Brussel: Catalanen die kwamen betogen tegen de politieke crisis in de regio. De toeristische sector pikt een graantje mee, al is dat niet overal voelbaar. "In Antwerpen zien we helemaal geen effect", aldus Els Da Silva van de Antwerp Hotel Association. "Ook dit weekend zien we geen extra Catalanen in onze hotels. Die zitten wel al goed volgeboekt door de winterevenementen hier in de stad."

Een heel ander verhaal in Brugge, waar de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont vorige zaterdag de verkiezingscampagne op gang trapte. "De bezetting de voorbije dagen in de middenklassehotels leunde dicht aan tegen de 100 procent, waarvan 50 tot zelfs 75 procent Catalanen. Ze blijven meerdere nachten in Brugge, wat een heel goede zaak is tijdens een normaal rustige midweek", aldus Paul Asselman van vzw Hotels Regio Brugge. "Jeugdlogies en hostels zaten zelfs met bijna 100 procent Catalanen gevuld."

Ook de komende dagen blijven nog heel wat Catalanen hangen en pikken ze een bezoekje aan Brugge mee. De regionale luchthaven Oostende-Brugge merkt daar echter weinig van, ondanks de nabijheid van de West-Vlaamse provinciehoofdstad. "Onze vluchten zitten sowieso goed gevuld en zijn grotendeels lang op voorhand al geboekt", aldus Piet Demeyere van touroperator TUI.