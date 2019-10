Catalanen betogen voor Spaanse ambassade in Brussel tegen veroordeling separatisten: “Proces was farce” KVDS

14 oktober 2019

19u56

Bron: Belga 0 Meer dan honderd Catalanen hebben maandagavond in Brussel geprotesteerd voor de ambassade van Spanje. Ze uitten er hun onvrede over de veroordeling van negen separatisten door het Spaanse Hooggerechtshof. Ze vragen de directe vrijspraak voor de veroordeelde Catalanen, want "het proces was een farce", klinkt het bij de betogers.

De manifestanten brachten Catalaanse vlaggen mee en lieten zich duidelijk horen. Ze scandeerden in het Catalaans dat Spanje een fascistische staat is en de veroordeelde Catalanen meteen vrijgelaten moeten worden. Uit protest zongen ze ook samen het Catalaanse volkslied.

Oneerlijk

"Het proces was een farce en dat zeggen niet wij, maar heel wat ngo's, zoals Amnesty International. Zij volgden het proces, maakten elke week rapporten op en maken daarin duidelijk dat het er oneerlijk aan toeging", vertelt Pere Jordi Junqué de Fortuny van de Assemblea Nacional Catalana (ANC).





"Ze moeten vrijgesproken worden. Een referendum is niet strafbaar, dus hebben ze een andere beschuldiging gebruikt. Spanje heeft het referendum verboden, omdat ze het antwoord op de vraag niet wil weten", aldus Junqué de Fortuny "Wij gaan verder met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en zullen blijven strijden voor onze rechten. Onze rechten op vrijheid van mening, van vergadering, op politieke representatie, kortom al onze democratische rechten worden geschonden. En dus moeten we die verdedigen.”

Op dinsdag 15 oktober volgt een nieuw protest. De Catalanen verzamelen om 12.30 uur op het Schumanplein en zullen van daaruit vertrekken voor een betoging.