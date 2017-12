Catalaanse vlag aan Brusselse politieauto: "agenten hebben betekenis ervan niet goed ingeschat" SI

17u07

Bron: VRT NWS 10 Twitter Volgens de Brusselse politie waren het de betogers zelf die een Catalaanse vlag hingen aan hun politiewagen tijdens de betoging van donderdag in Brussel. De agenten gaven hier wel hun toestemming voor: "Ze hebben de juiste betekenis ervan niet goed ingeschat."

Op het internet gaat een foto rond waarop een politieauto te zien is met een Catalaanse vlag. Spaans Europarlementslid Pilar Ayuso Gonzalez reageerde gisteravond via Twitter op de foto. Gonzalez, die lid is van de Partido Popular, haalde uit naar minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (NV-A) en noemde hem een "neofascist". Jambon weigerde een reactie, maar verwees wel door naar de Brusselse burgemeester, die bevoegd is voor de lokale politie.

Photo scandaleuse.Nous exigeons explications des autorités belges.

1. Cette police a changé le chiffres de 10000 manifestants à 45000 dans 1 minute.

2. Ce drapeau n'est pas un drapeau officiel de la Catalogne, au contraire, elle est illégale et represente la rupture de l'Espagne. pic.twitter.com/L6MIDepbLZ González Pons(@ gonzalezpons) link

De politie zelf reageerde wel: "Enkele betogers hebben dat gedaan", klinkt het. "Zij hebben aan de agenten gevraagd of ze dat mochten doen en de agenten hebben dat toegelaten in de ludieke sfeer die er op de betoging hing. Zij kenden de juiste betekenis van de vlag niet, want die vlag was overal."

Het is nu aan de korpschef om zijn agenten erop te wijzen dat zij zich ten allen tijden neutraal moeten opstellen.