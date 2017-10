Catalaanse crisis treft ook bedrijf van Marc Coucke ADN

19u37

Bron: Belga 0 Photo News Snowworld, de Nederlandse skihallenuitbater waarvan Marc Coucke de grootste aandeelhouder is, schuift plannen om nieuwe skihallen te bouwen in Parijs en Barcelona op de lange baan. Opvallend is dat het bedrijf daarbij verwijst naar de politieke crisis in Catalonië.

Snowworld heeft beslist om de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe skiresorts in Parijs en Barcelona af te waarderen in de boeken. Het ziet er immers niet naar uit dat op korte termijn met de bouw gestart kan worden, luidt het bij de publicatie van voorlopige jaarresultaten. De afwaardering heeft een impact van 0,8 miljoen euro op de nettowinst. Daar blijft nog 2,4 miljoen euro van over, of 2,6 procent minder dan een jaar eerder.

"Op de beoogde locatie in Parijs zullen in 2024 de Olympische Spelen plaatsvinden, waardoor de ontwikkeling van een skiresort op die plek tot dat moment is uitgesloten", zegt het bedrijf. "Voorts verwachten we, door de politieke ontwikkelingen in Spanje/Catalonië, niet dat het stadsbestuur van Barcelona binnen afzienbare tijd het bestemmingsplan van de beoogde locatie zal aanpassen."

Ettelijke miljoenen

Ook in de de buurt van Milaan wil het bedrijf een skihal bouwen. Daar gaat alles wel voorspoedig. Topman Koos Hendriks verwacht dat volgend jaar gestart kan worden met de bouw van het complex. Daarnaast heeft Snowworld nog zijn hallen in Nederland: in Landgraaf en Zoetermeer. Op die laatste locatie hebben uitbreidingen de bezoekersaantallen flink de hoogte ingestuwd, zegt het bedrijf.

De Belgische zakenman Marc Coucke investeerde via zijn investeringsmaatschappij Alychlo al ettelijke miljoenen in Snowworld. Hij heeft inmiddels al 64 procent van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in handen. Op de overige aandelen doet Coucke een verplicht openbaar bod aan 9,5 euro per aandeel.