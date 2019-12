Cassatieberoepen koning Albert II verworpen: resultaten DNA-onderzoek kunnen nu bekend worden mvdb

13 december 2019

14u36

Bron: Belga 134 Het Hof van Cassatie verwerpt de cassatieberoepen die koning Albert II had ingesteld tegen twee arresten van het Brusselse hof van beroep. “Koning Albert II neemt akte van dit arrest en kan nu eindelijk zijn argumenten ontwikkelen”, zegt zijn advocaat Alain Berenboom.

In zijn twee arresten had het hof van beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Het dossier keert nu terug naar het hof van beroep, en de resultaten van het DNA-onderzoek kunnen nu bekendgemaakt worden.

Delphine Boël was in 2013 naar de familierechtbank gestapt om het wettelijke vaderschap van Jacques Boël te betwisten en, in een tweede fase, het vaderschap van Albert II te laten erkennen. Ze zegt al jaren dat onze vorige vorst haar biologische vader is. Jacques Boël had zich niet verzet tegen de betwisting van zijn wettelijk vaderschap en had een DNA-test ondergaan om aan te tonen dat hij niet de biologische vader was.

Familiale band

Eind maart 2017 oordeelde de Brusselse familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden.



Delphine Boël ging daartegen in beroep en het hof van beroep oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader was van Delphine Boël en dat Albert II een DNA-analyse moest ondergaan. Het is tegen die twee arresten dat koning Albert II in cassatie was gegaan.

Albert trok eind mei in in alle discretie naar het Brusselse Erasmusziekenhuis om er DNA te laten afnemen. Het resultaat is bekend bij de expert die het staal afnam, maar wordt voorlopig geheimgehouden.

“Zijne majesteit koning Albert II neemt, met respect voor de instellingen van het land en justitie, akte van dit arrest”, zegt meester Berenboom. “De procedure waar nu een einde aan komt, ging over Delphine Boël en haar wettelijke vader Jacques Boël. Het arrest van het hof van beroep dat oordeelde dat Jacques Boël niet de wettelijke vader is, is nu definitief. Koning Albert is tegen zijn wil in die procedure gemengd, hoewel de Belgische wetgeving dat niet verplichtte.”

Argumenten

“Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat koning Albert vreemd was aan de betwisting van het vaderschap van Delphine Boël”, gaat meester Berenboom verder. “Dat betekent dat zijn standpunt tot nu toe niet gehoord kon worden. Nu begint een tweede luik in deze zaak, waarin Delphine Boël zal pogen om het vaderschap van koning Albert II te laten vaststellen. Het is nu pas dat de koning zijn argumenten zal kunnen ontwikkelen.”