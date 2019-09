Cassatieberoep van mededader aanslag op Joods Museum verworpen ADN

18 september 2019

15u59

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen van Nacer Bendrer, die eerder door het hof van assisen veroordeeld werd tot vijftien jaar cel als mededader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014. Dat bevestigt advocaat-generaal Henri Vanderlinden vandaag.

Tijdens de behandeling van het cassatieberoep bleek vandaag al dat de verdediging van Bendrer uiteindelijk geen argumenten had aangedragen voor het beroep. Het openbaar ministerie stelde daarom ineens vast dat de uitspraak van het hof van assisen van maart 2019 dus conform was.

Bendrer werd veroordeeld tot vijftien jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling, omdat hij de wapens zou geleverd hebben aan Mehdi Nemmouche voor de aanslag, waarbij vier personen omkwamen. Die uitspraak is nu dus definitief. Nemmouche zelf tekende geen cassatieberoep aan.



Op 22 oktober doet het hof van assisen in Brussel nog uitspraak over de schadevergoedingen die de burgerlijke partijen in de zaak hadden geëist. Die zitting was uitgesteld vanwege het cassatieberoep.

Philippe Vansteenkiste, de voorzitter van slachtoffervereniging V-Europe, en vertegenwoordiger van de Franse slachtoffervereniging AfVT op het proces, noemt het "onbegrijpelijk" waarom de verdediging van Bendrer naar Cassatie is gestapt zonder enige stukken aan te dragen. Een mogelijke verklaring is dat het Bendrer in de kaart kon spelen dat er nog geen definitieve uitspraak was in deze zaak wegens een andere, lopende gerechtelijke procedure in Frankrijk.