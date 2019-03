Cassatie verwerpt beroep Jeroen Piqueur: celstraf en boete van 1,5 miljoen euro zijn definitief kg

01 maart 2019

14u00

Bron: Belga 1 Het cassatieberoep van de voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, die van het Gentse hof van beroep vier maanden effectieve celstraf kreeg voor grootschalige fiscale fraude, is verworpen. Daarmee wordt de voormalige Optima-topman definitief veroordeeld.

Jeroen Piqueur werd vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voor het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen.



Die stonden op naam van offshore-structuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was. Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro aan roerende inkomsten.

Celstraf en geldboete

Piqueur kreeg van het hof van beroep vier maanden effectieve celstraf, 1,5 miljoen euro geldboete en 2,3 miljoen euro verbeurdverklaring opgelegd. Hij tekende cassatieberoep aan, maar met de uitspraak van het Hof van Cassatie is hij nu definitief veroordeeld.



Zijn advocaat Hans Rieder bevestigt het arrest van Cassatie, maar hij geeft geen commentaar. Jeroen Piqueur zelf is vrij onder voorwaarden in het onderzoek naar de Optima Bank en mag in het kader daarvan nog altijd niet met de pers praten.

Jacht gekocht

Hij gaf volgens het openbaar ministerie ook een bedrag van 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshore-vennootschap niet aan. Het geld zou gebruikt zijn om de aankoop van zijn jacht Rubeccan te financieren.



Piqueur had in de gezamenlijke aangifte met zijn echtgenote melding moeten maken van de buitenlandse rekeningen, oordeelt het Hof van Cassatie. Dat had hij ook zelf moeten weten wegens zijn “bijzondere kennis van offshore constructies en daaraan verbonden buitenlandse rekeningentegoeden”. Piqueur heeft "met bedrieglijke intentie ervoor geopteerd om ontoelaatbaar en strafwaardig fiscaal frauduleus gedrag aan de dag te leggen", stelt het arrest.