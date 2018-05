Cassatie verbreekt uitspraak Aquino's gedeeltelijk, maar celstraffen blijven overeind TK

29 mei 2018

11u54

Het hof van cassatie heeft vandaag het arrest van het Antwerpse hof van beroep over het drugsdossier rond de Maasmechelse familie Aquino gedeeltelijk verbroken. Het gaat om een verbreking op één enkel punt, de verbeurdverklaring die drie verdachten kregen opgelegd. Alle celstraffen die de 15 beklaagden opgelegd kregen, blijven overeind.

De verdediging had zowel in eerste aanleg als voor het hof van beroep allerlei onregelmatigheden aangevoerd, zoals het federaal parket dat een proactief onderzoek zou gevoerd hebben, de beweerde burgerinfiltratie door Bart S. en directe afluistermaatregelen in een ziekenhuis en revalidatiecentrum, waardoor het medisch beroepsgeheim zou geschonden zijn.

Alles werd uit de kast gehaald om het onderzoek nietig te laten verklaren, maar zowel de Hasseltse correctionele rechtbank als het Antwerpse hof van beroep veegde al die argumenten van tafel. De verdediging was daarop tegen het Antwerpse arrest in cassatie getrokken, maar dat cassatieberoep is nu voor het overgrote deel verworpen. Het hof van cassatie heeft het arrest slechts op één enkel punt verbroken, de verbeurdverklaring die tegen drie verdachten werd uitgesproken. Het dossier verhuist nu naar het Brusselse hof van beroep, maar dat moet zich enkel nog uitspreken over de verbeurdverklaring.

Drugstransporten

Raf Aquino, Mario Aquino en Nico Beckx werden bestempeld als leiders van een criminele organisatie die drie importlijnen had opgezet. Via die weg werden vijf drugstransporten binnengehaald vanuit Zuid-Amerika. Het ging om een totaal van 2,4 ton cocaïne, met een straatwaarde van 72 miljoen euro. De drie mannen kregen respectievelijk 10, 6 en 7 jaar cel.

Tien medebeklaagden kregen celstraffen van drie maanden tot zes jaar, twee firma's moesten 54.000 euro boete betalen en één verdachte kreeg een opschorting.