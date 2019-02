Cassatie haalt onderzoek naar dodelijke studentendoop Reuzegom weg bij Antwerps gerecht Patrick Lefelon

13 februari 2019

14u37 0 Het Hof van Cassatie heeft beslist dat het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop van Reuzegom in Vorselaar verplaatst wordt van Antwerpen naar de rechtbank van eerste aanleg in Limburg. Een zoon van een Antwerpse rechter behoort tot Reuzegom en was bij de doop betrokken.

Bij die doop van dinsdag 4 en woensdag 5 december 2018 kwam de 20-jarige Sanda Dia uit Edegem om het leven. Twee andere schachten, een 19-jarige uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven, raakten gewond. Het parket van Antwerpen (afdeling Turnhout) had een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten werden gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onterende behandeling en het toebrengen van schadelijke stoffen.

Zelf naar Cassatie gestapt

Het Antwerpse parket stapte op 19 december zelf naar het Hof van Cassatie met een verzoekschrift om het gerechtelijke onderzoek te verplaatsen. Eén van de leden van studentenclub Reuzegom die bij de doop betrokken was, is de zoon van een Antwerpse rechter. Het onderzoek speelt zich weliswaar af in het arrondissement Turnhout, maar sinds de hervorming van 2014 valt de afdeling Turnhout ook onder de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. De onderzoeksrechter in Turnhout is dus een collega van de rechter wiens zoon deel uitmaakte van Reuzegom. Om elke schijn van partijdigheid weg te nemen, vroeg het parket zelf om het onderzoek weg te halen uit Antwerpen.

Het Hof van Cassatie heeft het verzoek gegrond verklaard, onttrekt de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en verwijst ze naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Daar zal nu een nieuwe onderzoeksrechter worden aangesteld. Vermoedelijk zal die rechter verderwerken met de speurders van politiezone Neteland.