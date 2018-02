Casino Middelkerke tegen de grond ep

09 februari 2018

16u14

Bron: Belga 6 In Middelkerke zijn de afbraakwerken van het oude casino van start gegaan. Dat meldt de badstad vandaag. Het casino op het Epernayplein moet plaats maken voor een volledig nieuw casinoproject.

De afbraakwerken zijn het einde van een stevig stukje geschiedenis voor de badstad. Als sinds 1890 is er al sprake van een casino op het Epernayplein. Het huidige casino dateert van 1953-1954. De voorbije decennia was er een casino in gehuisvest, maar ook heel wat Vlaamse zangers en artiesten waren er vaak te gasten voor optredens.

Nu is het gebouw dus klaar voor de sloop. De voorbije weken is gebleken dat er zich nog heel wat asbest in het gebouw bevindt. Dat is nu volledig in kaart gebracht om omzichtig te verwijderen. Ook het dak met duizenden leipannen wordt al ontmanteld. Begin maart gaat de ruwbouw tegen de vlakte en de afbraak zal afgerond worden in de lente.

Middelkerke maakt zich sterk dat nog dit jaar de bouwwerken aan het nieuwe casino kunnen starten. De bouw van de casino had nogal wat voeten in de aarde, maar de badstad verwacht dat de bouwaanvraag nog dit voorjaar ingediend kan worden.