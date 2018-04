Carrefour-winkels in Genk en Angleur blijven dan toch open HA

13 april 2018

12u47

Bron: VRT 0

Warenhuisketen Carrefour zal de hypermarkten in Genk en in Angleur bij Luik dan toch niet sluiten. Dat heeft de directie bekendgemaakt op een ondernemingsraad, meldt de VRT. De vestigingen worden omgevormd tot kleinere supermarkten. Voor de winkel in Genk wil de keten tegen eind dit jaar wel een andere locatie vinden.

