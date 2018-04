Carrefour-winkels in Genk en Angleur blijven dan toch open, mogelijk 191 jobs minder weg bij warenhuisketen HA ADN

13 april 2018

12u47

Bron: Belga, VTM NIEUWS 19 De directie van Carrefour heeft de vakbonden een gewijzigd herstructureringsplan voorgelegd. In ruil voor meer flexibiliteit, wil de supermarktketen de hypermarkten in Angleur en Genk ombouwen tot gewone supermarkten, in plaats van ze te sluiten. In andere winkels zou het oorspronkelijk aangekondigde banenverlies beperkt kunnen worden. Volgens de socialistische vakbond kunnen 191 jobs gered worden.

In het "transformatieplan" dat Carrefour in januari aankondigde was sprake van een impact op maximaal 1.233 werknemers: 1.053 in de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel in Evere. Twee structureel verlieslatende hypermarkten wilde Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur. Enkele andere hypermarkten zouden kleiner worden in oppervlakte. Nu komt Carrefour met een nieuw voorstel op de proppen.

De winkels in Genk en Angleur zouden kunnen open blijven, maar dan als kleinere supermarkt en onder andere loon- en arbeidsvoorwaarden. Voor de winkel in Genk gaat Carrefour wel op zoek naar een andere locatie. Het huurcontract op de huidige locatie in een shoppingcentrum loopt nog tot december 2019. In de Limburgse supermarkt werken ongeveer 80 mensen, in die van Angleur een 140-tal. Een deel van de werknemers zal er dus aan de slag kunnen blijven. De directie stelt ook nog voor om het mogelijke banenverlies te beperken in de winkels van Westerlo, Brugge St-Kruis, Haine-St-Pierre en Turnhout.

Concreet

Carrefour geeft zelf geen cijfers van het nieuwe voorstel. De bonden doen dat wel. Volgens BBTK kunnen in Westerlo 10 banen minder op de schop gaan, in Haine-St-Pierre 19, in Brugge St-Kruis 12 en in Turnhout 25. Van die laatste hypermarkt zou de winkeloppervlakte niet verminderd worden, maar wordt gekeken om "een of meerdere externe en complementaire partners" in de winkel binnen te brengen. Als de winkels in Genk en Angleur open blijven, zouden daar nog respectievelijk 45 en 80 mensen aan de slag kunnen blijven.

Voor wat hoort wat

Maar: voor wat hoort wat, vindt Carrefour. De bonden moeten voor de zomer hun handtekening zetten onder een formeel akkoord over andere elementen van het transformatieplan.

Zo wil de directie een nieuwe werkorganisatie voor de hypermarkten implementeren en wil ze dat de "polyactiviteit" van het personeel wordt uitgebreid. Dat betekent dat het personeel in sommige gevallen meer verschillende taken moeten kunnen uitvoeren in een winkel. Ook moeten de bonden aanvaarden dat er nieuwe technologieën worden geïnstalleerd in alle hypermarkten voor eind 2019.

De bonden hinken op twee gedachten. "We zijn blij dat er een nieuwe toekomst kan zijn voor de winkels in Genk en Belle-Île, en dat er heel wat jobs kunnen blijven in vier andere winkels. Er zouden 191 jobs gered kunnen worden", zegt Jan De Weghe van BBTK. "Anderzijds koppelen ze er de voorwaarde aan dat er een akkoord wordt ondertekend. Wij willen dat wel doen, maar we moeten daarom nog niet akkoord gaan met alles wat de directie zegt."