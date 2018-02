Carrefour Westerlo morgen dicht na slecht nieuws FT

01 februari 2018

17u34

Bron: GVA 32 De Carrefour-hypermarkt in Voortkapel, Westerlo, blijft morgen dicht door een staking van het personeel. Dat werd vandaag op een vergadering beslist. 33 mensen zouden hun job verliezen en dat is een pak meer dan wat de vakbonden hadden verwacht. "Bijna veertig procent van het personeel moet weg", klinkt het bij BBTK.

Zes dagen nadat de directie van Carrefour bekend heeft gemaakt dat de geplande herstructurering ook gevolgen heeft voor de hypermarkten in Turnhout en Voortkapel, kregen de vakbonden gisteren meer details over het aantal werknemers dat er moet afvloeien. Het nieuws dat ze er te horen kregen, werd een bijzonder zware pil om te slikken. De vestiging in Voortkapel wordt een gewone supermarkt. Vooral de non-foodafdeling zal er flink inkrimpen. De totale oppervlakte halveert.

“In Voortkapel zijn momenteel 89 mensen aan de slag. Dat aantal zal worden teruggebracht naar 56, ofwel 33 mensen die moeten afvloeien”, zegt vakbondsman Serge Seret. “Dat zijn hogere getallen dan we in gedachten hadden. Zeker voor de vestiging in Westerlo is dit een drastische herstructurering. Bijna 40% van het personeel moet er vertrekken.”

Het nieuws kwam bijzonder hard aan bij het personeel. Zij hebben vandaag beslist om morgen het werk neer te leggen. “De personeelsleden voelen zich verraden en in de steek gelaten door de directie. In de voorbije jaren hebben ze een grote flexibiliteit aan de dag gelegd. En nu krijgen ze dit. Dat pikken ze niet langer", zegt Dirk Vandenbergh, afgevaardigde van de socialistische bediendebond BBTK in Gazet van Antwerpen. Of er nog stakingsacties volgen, is niet geweten.