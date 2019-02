Carrefour vervangt plastic bakjes in beenhouwerij door recycleerbaar alternatief NLA

06 februari 2019

15u29

Bron: Belga 3 Supermarktketen Carrefour vervangt vanaf deze week de plastic bakjes van een deel van de beenhouwerijproducten door karton en recycleerbaar plastic. Dat blijkt uit een persmededeling van Carrefour. De supermarktketen wil op termijn alle producten van het huismerk van 100 procent recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen voorzien.

Drie productgamma's in de zelfbedieningsafdeling van de beenhouwerij kregen deze week een nieuwe verpakking. Het gaat om het kalfsvlees, het bio-assortiment en het gevogelte. Die krijgen vanaf nu een recycleerbare kartonnen verpakking. Het vlees wordt ofwel met een plastic folie afgesloten, of vacuüm verpakt in een folie.

De oude bakjes en zwarte plastic schaaltjes van piepschuim kunnen in principe ook gerecycleerd worden, maar dat gebeurde in de praktijk maar weinig. Carrefour wil de rest van de producten in de beenhouwerijafdeling de komende maanden ook vervangen.

"Carrefour voert een actieve strijd tegen het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en ijvert voor recycleerbare verpakkingen voor al zijn BIO-producten vanaf 2020. Bovendien verbindt Carrefour zich ertoe gerecycleerde materialen te gebruiken. Vanaf 2022 zal de keten 50 procent gerecycleerd plastic gebruiken in zijn fruitsap- en frisdrankflessen en 50 procent in zijn waterflessen", luidt het.

Tegen 2025 moeten alle producten van het huismerk een 100 procent recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakking hebben.