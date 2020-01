Carrefour stopt verkoop kangoeroevlees ttr

10 januari 2020

11u48

Bron: belga 10 Carrefour stopt in België met de verkoop van kangoeroevlees. Dat heeft dierenrechtenorganisatie Gaia bekendgemaakt, en de supermarktketen bevestigt de beslissing. "Het was op vlak van milieu-impact niet meer te verantwoorden", zegt een woordvoerster van Carrefour.

Volgens Carrefour was het vlees geliefd bij een nichepubliek. "Kangoeroevlees staat bekend als mals, mager vlees en objectief gezien lekker", zegt de woordvoerster. De omzet uit de verkoop bedroeg op jaarbasis ongeveer 200.000 euro.

Gaia, dat vorig jaar een campagne "Red de kangoeroe" startte, reageert tevreden. "De huidige bosbranden doen ons hart bloeden", aldus GAIA-directeur Ann De Greef. "Ondanks alles blijven ze in Australië jagen op kangoeroes. De afgelopen dagen zetten we dan ook alles op alles om de resterende supermarkten te overtuigen op te houden met de verkoop van kangoeroevlees." Jaarlijks worden in Australië ongeveer 1,6 miljoen kangoeroes op een wrede manier gedood.

Delhaize, Colruyt, Aldi en Lidl schrapten kangoeroevlees eerder al uit hun aanbod. “Wij stoppen niet tot alle Belgische supermarkten kangoeroevlees uit de winkelrekken halen. Volgende doelwitten: Makro, Match, Spar en Cora”, aldus Gaia.

Ook roept de dierenrechtenorganisatie federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op om de import van kangoeroevlees (tijdelijk) te verbieden. België importeerde in 2016 meer dan 630 ton kangoeroevlees, wat gelijk staat aan ongeveer 180.000 kangoeroes, zo staat in het persbericht van Gaia te lezen.