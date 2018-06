Carrefour schrapt 950 banen in plaats van 1.233 bvb

15 juni 2018

12u42

Bron: Belga 0 De directie van Carrefour België heeft een protocolakkoord getekend met de sociale partners over het transformatieplan bij de supermarktketen. Dat meldt Carrefour vanmiddag. Het aantal jobs dat verdwijnt wordt teruggedrongen van 1.233 naar 950. Vier formules voor vrijwillig vertrek worden voorgesteld aan de werknemers om naakte ontslagen te vermijden.

Vijf hypermarkten zullen omgevormd worden tot Carrefour Market. Bij de aankondiging van het plan, eind januari, had Carrefour nog de intentie om de Carrefour Markets van Genk en Angleur te sluiten. Die twee winkels blijven nu toch open, maar dan als kleinere supermarkt en onder andere loon- en arbeidsvoorwaarden. In de winkels van Westerlo, Brugge St-Kruis, Haine-St-Pierre en Turnhout zou het banenverlies dan weer beperkter kunnen zijn dan in januari aangekondigd werd.

In Genk gaat de directie tegen november volgend jaar op zoek naar een andere locatie voor de winkel. "De directie engageert zich alle mogelijke alternatieven te onderzoeken om een winstgevende bedrijfsactiviteit voort te zetten in de stad", klinkt het.

In de eerste aankondiging zouden 1.053 jobs in de hypermarkten verloren gaan en 180 op de hoofdzetel. Dat is nu teruggebracht naar 950 in totaal.

Vier vertrekformules

Voor het personeel zijn er vier vertrekformules. Door vier verschillende vertrekformules aan te bieden, hoopt het bedrijf het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Behalve het de afgelopen dagen druk besproken SWT-systeem voor medewerkers van minstens 56 jaar, gaat het om vrijwillig vertrek, met een "interessante financiële vergoeding", overplaatsing of eindeloopbaantijdskrediet voor alle medewerkers van 55 jaar.

Het eerste vertrek staat gepland voor eind november dit jaar, het laatste voor eind juni volgend jaar.

Vier maanden lang onderhandelden directie en bonden over het in januari aangekondigde transformatieplan. Daarmee wil de supermarkt "enerzijds een antwoord bieden op de nieuwe commerciële uitdagingen van vandaag en morgen, anderzijds naar een oplossing zoeken om de uitgaven en werkingskosten te verminderen en de efficiëntie op te drijven in de hypermarkten en de hoofdzetel".

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) plant een vergadering met zijn collega's uit de regio's. Brussels minister van Tewerkstelling Didier Gosuin (DéFI) gaat het outplacementplan bij Carrefour goedkeuren, als zijn federale collega Kris Peeters groen licht geeft voor de SWT's (brugpensioneringen), zo laat hij in een mededeling weten.

Vergadering

Kris Peeters heeft zijn collega's uit de regio's uitgenodigd samen rond de tafel te gaan zitten over het dossier-Carrefour en de toepassing van de SWT vanaf 56-jarigen. Dat overleg moet duidelijkheid brengen over de interpretatie van de wetgeving. Dat heeft premier Charles Michel vandaag aangekondigd na afloop van de ministerraad.

Er rijzen veel vragen over de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zoals de opvolger van het brugpensioen voluit heet - bij warenhuisketen Carrefour. De voorbije dagen kaatsten minister Peeters en zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) de bal heen en weer over wie nu welke verantwoordelijkheid draagt. Ook is onduidelijk of een situatie mogelijk is waarbij Vlaanderen geen SWT zou toestaan, maar Brussel en Wallonië wel.

Een vergadering tussen Peeters en zijn drie regionale collega's moet duidelijkheid brengen. "Het is de eerste keer dat de wetgeving moet worden toegepast", stelde premier Michel. Hij bedoelt daarmee dat het stelsel wordt toegepast in het kader van een herstructurering die zich zowel over Vlaanderen, Wallonië en Brussel uitstrekt. Inhoudelijk wil de premier geen commentaar kwijt. "De ministers moeten rond de tafel discussiëren, met een juridisch luik en politieke gevolgen. Verklaringen en statements via de media zullen daarbij niet helpen".

Minister Peeters hoopt dat de vergadering snel kan plaatsvinden, al is het daarbij eerst wachten op het herstructureringsplan. Hij hoopt van zijn collega's ook te weten te komen of zij in consensus een advies zullen formuleren, of elk een eigen advies.

Outplacementplan

Didier Gosuin (DéFI) gaat het outplacementplan bij Carrefour goedkeuren, als zijn federale collega Kris Peeters groen licht geeft voor de brugpensioneringen. Zodra de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris dit voorstel ontvangt, zal die van start gaan met de geplande voorstellen om het ontslagen personeel kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen.

"Dit akkoord is het resultaat van sociaal overleg en het is onze plicht om het te vrijwaren. Ter herinnering: de door de sociale partners geplande oplossingen in het Carrefourdossier zijn wettelijke oplossingen. De spelregels kunnen niet zomaar even ergens onderweg gewijzigd worden. Ik laat me dus niet gijzelen door kwalijke politieke spelletjes", klinkt het nog bij Didier Gosuin.