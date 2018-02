Carrefour kreeg voorbije jaren geen Waalse regionale steun ep

01 februari 2018

17u44

Bron: Belga 0 De Franse supermarktketen Carrefour heeft de voorbije jaren geen Waalse regionale steun gekregen. Dat heeft Waals minister van Werk en Economie Pierre-Yves Jeholet vandaag gezegd in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. Carrefour kondigde vorige week een herstructurering aan waarbij in België 1.233 banen bedreigd worden.

Verschillende Waalse parlementsleden wilden weten of Carrefour staatssteun had genoten op het vlak van werk, onderzoek of investeringen en of daar garanties voor het behoud van werkgelegenheid aan gekoppeld waren. Dat blijkt "voor zover het onderzoek aan het licht bracht" niet het geval, zei minister Jeholet vandaag. Of Carrefour gebruik heeft kunnen maken van de notionele intrestaftrek, kon Jeholet niet zeggen. Dat is namelijk federale materie.