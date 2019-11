Carrefour gaat betalen met vingerafdruk testen ADN

20 november 2019

18u26

Carrefour gaat in ons land testen doen rond betalen via een vingerafdruk. Het bedrijf bevestigt een bericht daarover van de nieuwssite BusinessAM. Wanneer en waar de test juist zal lopen, heeft de supermarktketen nog niet beslist.

Carrefour heeft tussen maart en juni al een beperkt aantal klanten van een winkel in de Brusselse Europese wijk hun klantenkaart laten vervangen door een vingerafdruk. Nu die test afgelopen is, wil de Franse keten de mogelijkheden testen om ook betalingen te regelen via een vingerafdruk. In de komende weken wil het bedrijf een beslissing nemen over de modaliteiten.

Vraag is of die test in lijn zal zijn met de privacywetgeving. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) neemt nog geen standpunt in, maar wijst erop dat de supermarktketen zich voor aanvang van de verwerking van biometrische gegevens zal moeten afvragen of die verwerking absoluut noodzakelijk is. "Is de verwerking van biometrische gegevens proportioneel in dit geval? Is het scannen van vingers het minst invasieve betalingssysteem?", zijn vragen die de GBA opwerpt.

Carrefour zelf zegt dat de privacyregelgeving heel belangrijk is voor het bedrijf. "Wij werken hiervoor met een firma die werkt in overeenstemming met GDPR (de Europese privacyregelgeving, red.)", aldus een woordvoerster.