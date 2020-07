Carrefour en Uber Eats breiden hun partnerschap uit naar België ISA

27 juli 2020

11u06

Bron: Belga 3 Na vier maanden geleden in Frankrijk in volledige lockdown op te starten, breiden winkelketen Carrefour en leverdienst Uber Eats hun samenwerking nu ook uit naar België. Ze zullen voor de levering van boodschappen en kant-en-klare maaltijden aan huis zorgen. Dat kondigden de twee partners maandag aan.

Sinds begin april werken Carrefour en Uber Eats samen om bepaalde producten binnen 30 minuten te leveren aan woningen in Parijs en omliggende gebieden.

Het partnerschap is in de loop van de weken uitgebreid naar andere Carrefour-winkels in Frankrijk en beschikt over een steeds ruimer productaanbod, en bestrijkt nu heel Frankrijk en België.



“Na Frankrijk (en Taiwan, nvdr.) is Carrefour België nu het derde land dat profiteert van dit partnerschap, dat vanaf september volgend jaar operationeel zal zijn met een lancering in Brussel en Luik. België zal niet alleen een 30-minuten shopping delivery service testen, maar ook kant-en-klare maaltijden”, dat zeiden de twee bedrijven in een persmededeling.

Het partnerschap zou nog worden uitgebreid naar andere landen waar de Carrefour Group is gevestigd.