Carpoolstrook op E411 naar Brussel opgeschort jv

23 oktober 2019

07u35

Bron: belga 0 Het project voor de carpoolstrook op de E411 naar Brussel is opgeschort, schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure. De Waalse regering wacht op een evaluatie van Sofico, dat niet van plan is om voor april 2020 te rapporteren.

Het project werd in mei gelanceerd door de voormalige Waalse minister van Mobiliteit, Carlo Di Antonio (cdH). Om het verkeer te stroomlijnen, zou de rechterrijstrook van de E411 van Waver naar de hoofdstad enkel nog toegankelijk zijn voor voertuigen met minstens drie personen aan boord.



Het probleem is dat Vlaanderen het voorbeeld van het Waalse Gewest niet heeft gevolgd en dat deze rijstrook dus stopt bij de Vlaamse grens, waar de verkeerscongestie meestal begint in de spits, schrijven de kranten.



In de praktijk is het gedeelte tussen Waver en Rosières alleen verzadigd bij ongevallen. De Waalse inspanning heeft daarom geen nut meer.



Momenteel wacht de nieuwe bevoegde minister, Philippe Henry (Ecolo), op een evaluatie van de Waalse financiële organisatie voor infrastructuur, Sofico. "Dit is slechts een proefproject. Ecolo is voorstander van carpoolen, maar er komt geen wijziging voor deze beoordeling er is."



Sofico van zijn kant verklaart dat er geen evaluatie klaar zal zijn vóór april 2020, op zijn vroegst.