Carole (38) vecht te hoge elektriciteitsfactuur aan: "En plots moeten we 14.000 euro betalen" Gudrun Steen

24 mei 2018

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 8 Carole Vandecasteele (38) uit het Veurnse dorp Houtem investeerde vier jaar geleden in zonnepanelen. Minder betalen voor elektriciteit was de gedachte maar dat liep anders uit. Ze kreeg van Luminus een factuur van 14.000 euro in de bus.

"Vier jaar geleden lieten we zonnepanelen plaatsen voor onze paardentrainingsstal", vertelt Carole. "Die zouden ons elektriciteitsverbruik van 10.000 kWh moeten opvangen. We moesten onze dag- en nachtteller vervangen door een enkelvoudig systeem waarvan de teller kan terugdraaien. We deden dat op advies van de installateur van onze zonnepanelen. In het eerste jaar na de installatie van de zonnepanelen kregen we van Luminus, die factureert in opdracht van Eandis, een creditnota van 801,11 euro en het jaar daarna één van 75,33 euro."

Aangetekend schrijven

"Een slimme investering dachten we tot we twee jaar geleden plots een correctie ontvingen. We moesten ruim 14.000 euro energiekosten betalen voor de periode 2014 tot 2016. Volgens Eandis stemt dat overeen met een verbruik van om en bij de 50.000 kWh. Hoe kunnen wij als klein bedrijf zoveel elektriciteit verbruiken? Eandis kwam daarop onze teller wegnemen en verving die door een nieuw exemplaar. Het liet de oude teller onderzoeken maar stelde geen defect vast."

"Vreemd genoeg zit ons verbruik, sinds de nieuwe teller, tussen 2016 en 2018 op min 1000 kWh. Een groot verschil dus maar Eandis wil niet inzien dat de fout bij hen ligt. Een kapotte teller is de oorzaak voor de foute correctie die we kregen. Gezien we weigeren die 14.000 euro te betalen kregen we een aangetekend schrijven waarin stond dat onze elektriciteit zou afgesloten worden. We vonden bij Total een nieuwe leverancier nadat we ons hele verhaal hadden gedaan. Nu hebben we geen problemen. De juridische procedure tegen Eandis hebben we opgestart maar we hopen dat we ons kunnen verenigen met mensen in een gelijkaardige situatie."

Geen fout met de teller

Bij netbeheerder Eandis betwisten ze dat er iets fout was met de teller. "We hebben de eerste teller grondig gecontroleerd en getest in ons laboratorium in Mechelen en stelden geen problemen vast", reageert woordvoerder Simon Van Wijmeersch. "Over de nieuwe teller die we hebben geplaatst zijn er geen klachten. Ik kan niet verklaren waarom er zo'n verschil in verbruik zit en er een correctiefactuur is verstuurd. De facturatie is de verantwoordelijkheid van Luminus."

Bij Luminus wilden ze niet reageren. "Wat deze zaak betreft, kan ik u helaas weinig verder helpen", mailde woordvoerder Nico De Bie van EDF Luminus. "Er is inderdaad een rechtszaak hangende en over lopende rechtszaken geven we nooit commentaar. We wachten de gerechtelijke uitspraak af."