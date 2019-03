Carnavalsstoet op verschillende plaatsen afgelast wegens hevige rukwinden kg

10 maart 2019

11u31

Bron: Belga 0 Op verschillende plaatsen in het land vallen de festiviteiten rond carnaval in het water door de hevige rukwinden. De carnavalsstoeten in As, Rotem, Bilzen en Oostende werden afgelast, terwijl het parcours in het Oost-Vlaamse Ninove wordt ingekort.

Het KMI waarschuwt vandaag voor rukwinden die snelheden halen tot 120 km per uur. In West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen is code oranje afgekondigd vanaf 13 uur en Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende oproepen.



Door het slechte weer werd hier en daar ook de beslissing genomen om de carnavalsoptochten aan te passen.

Limburg

Zo liet politie Maasland weten dat de stoet van de Kezelzekskes in Rotem (Dilsen-Stokkem) niet kan plaatsvinden, en ook de optocht van de Orde der Asserbakken in As is afgelast. “De veiligheid van de deelnemers en de bezoekers kan niet gegarandeerd worden," zo klinkt het in een mededeling.

Kort voor 11 uur is ook door de veiligheidscel van de stad Bilzen beslist dat de optocht in Bilzen niet kan plaatsvinden. "Iedereen is uiteraard welkom in het centrum waar het carnavalsfeest gevierd wordt in de tent op de Markt en in de vele cafés," aldus de stad.

Oost-Vlaanderen

In het Oost-Vlaamse Ninove is het parcours van de carnavalsstoet ingekort en mogen de carnavalisten niet op de praalwagens gaan staan.

“Door de slechte weersomstandigheden werd door de veiligheidscel beslist om het parcours van de carnavalsstoet te wijzigen en in te korten”, meldt het stadsbestuur van Ninove. “Na inschatting van de weersomstandigheden wordt er beslist of de show al dan niet kan worden opgevoerd aan de tribunes.”



De mechanismen van bepaalde praalwagens, die tot vijf meter of hoger komen, mogen ook niet in werking gesteld worden.

De stoet volgt het parcours Nieuwe Weg - Nederwijk - Emiel De Molstraat - Moeder Tiburcestraat - Astridlaan - Stationsstraat - Biezenstraat - Lavendelstraat - Kaardeloodstraat - Centrumlaan. De reclamestoet volgt wel het normale parcours, maar eindigt in de Kaardeloodstraat.

West-Vlaanderen

Ook in Oostende wordt de carnavalsstoet geannuleerd omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De Kloeffeworp vindt wel plaats, maar wordt verplaatst naar de tent op de Groentemarkt.

“Na overleg met de veiligheidsdiensten was een afgelasting de enige juiste beslissing,” verklaart burgemeester Bart Tommelein. “Dit is geen fijne boodschap voor de vele carnavalisten die hun harde werk in het water zien vallen, maar de veiligheid van bezoekers en deelnemers primeert.”

De optredens in de tent op de Groentemarkt vinden wel plaats zoals gepland.