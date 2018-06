Carmen uit 'F.C. De Kampioenen' komt op voor Groen in Keerbergen Actrice Loes Van den Heuvel wordt lijstduwer op 23e plaats HA

29 juni 2018

11u35

Bron: Groen 1 Loes Van den Heuvel (61) zal op 14 oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer zijn voor Groen in Keerbergen. De actrice, bij het grote publiek bekend als Carmen uit 'F.C. De Kampioenen', wil dat er meer aandacht gaat naar dierenwelzijn. Samen met Groen wil ze bouwen aan een menselijker, eerlijker en gezonder Keerbergen.

Voor Loes Van den Heuvel zijn het de eerste stappen in de politiek, maar haar kandidatuur komt niet uit de lucht vallen. De actrice is al jarenlang lid van Groen en toen de lokale afdeling haar vroeg om op de lijst te staan, twijfelde ze geen seconde.

Dierenwelzijn

“Ik vind het voor elke gemeente belangrijk dat de groene stem ook in de gemeenteraad gehoord wordt. Daarom wil ik me volledig smijten om samen met deze sterke ploeg het verschil te maken in Keerbergen en om met open vizier te wegen op het beleid van onze mooie gemeente."

Van den Heuvel wil dat er meer aandacht gaat naar dierenwelzijn, iets waar ze zich al haar hele leven voor inzet. Ze is meter van tal van organisaties die pleiten voor dier en milieu, doet vrijwilligerswerk in de plaatselijke opvangcentra en voerde in het verleden geregeld actie voor GAIA. Daarnaast zette ze al vaak haar schouders onder acties voor daklozen en weeskinderen.

“Ik wil mee bouwen aan een Keerbergen waar iedereen, mens en dier, jong en oud, arm en rijk, z’n plek heeft. Keerbergen is een prachtige gemeente en ik zie dagelijks hoe enorm veel mensen zich inzetten voor hun omgeving. Ik wil mijn dorpsgenoten nog meer bewustmaken dat we anders kunnen omgaan met dier en milieu. Dat gaat om kleine dingetjes, denk maar aan erg luidruchtig vuurwerk, maar ook de inplanting van nieuwe verkavelingen in groene zones. Daar bewuster mee omspringen zou onze dieren een enorm plezier doen.”

(Lees verder onder de foto)

Mobiliteit en groene ruimte

Groen Keerbergen zet bij de komende verkiezingen vol in op mobiliteit, al jaren een heet hangijzer in de gemeente. Daarmee wil Groen hameren op een duurzamer beleid, met meer aandacht voor de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer. Daarnaast hoopt Groen met behulp van wijkraden en met meer inzet van wijkagenten de Keerbergenaren opnieuw dichter bij elkaar te brengen.

Tenslotte zal Groen blijven hameren op het behoud en de heropwaardering van de groene ruimte en op een beter milieubeleid, met bijvoorbeeld zonnepanelen op het gemeentehuis.

Van den Heuvel zal op 14 oktober op de 23e plaats staan als lijstduwer. Lijsttrekker wordt Guy Kestens, vader van muzikant en Mechels gemeenteraadslid voor Groen Tom Kestens.