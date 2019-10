Carles Puigdemont verschijnt morgen voor Brusselse raadkamer, verdediging vraagt uitstel Crisis Catalonië ADN

28 oktober 2019

10u43

Bron: Belga 0 De ex-minister-president van Catalonië Carles Puigdemont verschijnt morgen voor de Brusselse raadkamer. Die moet zich buigen over het Europees aanhoudingsbevel dat het Spaanse gerecht tegen hem heeft uitgevaardigd.

Morgen zal er evenwel nog niet gepleit worden. De advocaten van de Catalaanse politicus zullen uitstel vragen om hun schriftelijke conclusies te kunnen neerleggen. Dat meldt meester Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Carles Puigdemont.

Nieuw aanhoudingsbevel

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee EAB's die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken.



Het Brusselse parket had na ontvangst van het EAB meteen een vertaling van een groot deel van het document gevraagd. Die zou eerst een week op zich laten wachten maar uiteindelijk kwamen de vertalingen vroeger dan verwacht aan, waarna Carles Puigdemont zich op 17 oktober zelf aanbood bij de federale gerechtelijke politie in Brussel. Daar werd hem het Europees aanhoudingsbevel betekend en werd hij van zijn vrijheid beroofd.

Vrij onder voorwaarden

Puigdemont werd daarop verhoord door een onderzoeksrechter, waar zijn advocaat aanvoerde dat hij parlementaire immuniteit genoot als lid van het Europees Parlement. Volgens het parket liet de onderzoeksrechter dat natrekken en bleek dat de politicus geen immuniteit genoot.

De onderzoeksrechter liet Puigdemont vervolgens vrij onder voorwaarden. Zo moet hij in België verblijven en mag hij het land niet verlaten zonder toestemming te vragen aan de onderzoeksrechter, en moet hij bereikbaar blijven.