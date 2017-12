Carles Puigdemont roept Catalanen vanuit Brussel voor laatste keer op om te stemmen voor zijn partij kv

22u39

Bron: Belga 0 AFP Toeschouwers in Barcelona volgen de toespraak op het grote scherm. Carles Puigdemont, de verkozen president van de regionale regering (Generalitat de Catalunya), heeft vanavond vanuit Brussel een laatste oproep gelanceerd aan de Catalanen om voor zijn partij te stemmen. Donderdag trekken de Catalanen naar de stembus om hun volksafgevaardigden te kiezen.

Puigdemont, journalist van beroep, kwam op 30 oktober naar België met enkele van zijn afgezette ministers. Tot op vandaag verblijft Puigdemont in ons land. In Spanje wordt hij vervolgd voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing. Het Spaanse parket had via een Europees arrestatiebevel om zijn overlevering gevraagd, maar trok dat op 5 december in.

Donderdag 21 december worden de kaarten opnieuw geschud en zal duidelijk worden of Puigdemont zijn hand niet overspeeld heeft. Ongeveer 5,5 miljoen Catalanen zijn stemgerechtigd. Er zijn 17 politieke formaties en voor een absolute meerderheid zijn 68 zitjes nodig.

"De regionale verkiezingen van 21 december zijn geen kwestie van politieke kleur of personen, maar een kwestie van waardigheid", zei Puigdemont. In Barcelona volgden honderden aanhangers zijn toespraak via een groot tv-toestel.

