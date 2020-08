Exclusief voor abonnees

Carl Devos: “Zal de ultieme federale regeringspoging struikelen over pyromaan Bouchez?”

Carl Devos

01 augustus 2020

We zijn 433 dagen na de verkiezingen. Het formatierecord, van na de verkiezingen van 2010 (541 dagen), is nog niet gebroken. Maar ondertussen is het wel al 601 – zeshonderdenéén – dagen geleden, sinds de val van het kibbelkabinet Michel I in december 2018, dat we nog een volwaardige federale regering hadden. Dat is de kletsclub Wilmès II in geen geval.