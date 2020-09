Carl Devos: "Voor veel mensen zit het imago van de politiek helemaal op de bodem en dat beseffen de politici” Redactie

22 september 2020

20u27 0

485 dagen na de verkiezingen is er nog altijd geen regering. Dat is absoluut niet goed voor het imago van de politiek. Mensen volgen het niet meer en zijn daar onverschillig tegenover. Beseffen politici eigenlijk wel hoe hard de mensen het beu zijn? “Ze weten dat, dat dat imagoprobleem er is, en ze trekken het zich ook heel erg aan. Ze vinden dat jammer”, zegt politicoloog Carl Devos. “Maar allemaal samen lijken ze er niet in te slagen om de enige echte oplossing voor dat imagoprobleem te verzinnen: een regering vormen”.